Tom Holland blessé sur le tournage de Spider-Man: Brand New Day

Le journal The Sun a donné l'information que l'acteur Tom Holland s'est blessé à la suite d’une cascade sur le tournage du prochain film Spider-Man. Par la suite, le site Deadline a confirmé que le tournage de Spider-Man: Brand New Day a été suspendu vendredi alors que l'acteur était soigné pour une légère commotion cérébrale. Une source proche de la production indique qu’il prendra une pause "par précaution", mais qu’il devrait reprendre le tournage dans quelques jours.

Du coup, plus de peur que de mal, puisque Holland a assisté à un événement caritatif ce week-end avec sa co-star et fiancée, Zendaya. Aucune autre personne n’a été affectée lors de l’incident, selon les sources de Deadline. Une réunion est prévue demain pour ajuster les plans de tournage. Le film, réalisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), sortira en juillet 2026.