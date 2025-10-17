Selon Jacob Scipio, le film Batgirl était phénoménal

Il est vraiment ! Il est vraiment !

C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Le film Batgirl produit par DC Comics / Warner Bros était à deux doigts d'être finalisé lorsqu'il a été annulé. La raison ? Vraiment trop mauvais. Résultat : 90 millions de dollars à la poubelle.

Aujourd'hui, c'est l'acteur Jacob Scipio qui a pris la parole à ce sujet. Ce dernier, qui tient le rôle d'un mafieux dans le film, a eu la chance de voir une version presque finalisée du film. Et selon lui, visiblement, il n'y avait pas forcément matière à annuler le film.

Voici ce qu'il a déclaré :

J'ai eu la chance de le regarder, et c'était un film phénoménal. Mec, je suis vraiment triste que le monde n'ait jamais eu l'occasion de le voir. Mais tu sais, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'était formidable qu'ils aient sauvé ['Coyote V. Acme']. Je vais prendre un billet et voir ce film moi-même. Donc il y a toujours de l'espoir. Hollywood est un drôle d'endroit, et je pense que si suffisamment de gens le veulent, cela peut se réaliser.

A présent, la question est... est-ce que nous le voulons vraiment ?