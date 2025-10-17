  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Selon Jacob Scipio, le film Batgirl était phénoménal

Selon Jacob Scipio, le film Batgirl était phénoménal

17 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
Selon Jacob Scipio, le film Batgirl était phénoménal

C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Le film Batgirl produit par DC Comics / Warner Bros était à deux doigts d'être finalisé lorsqu'il a été annulé. La raison ? Vraiment trop mauvais. Résultat : 90 millions de dollars à la poubelle. 

Aujourd'hui, c'est l'acteur Jacob Scipio qui a pris la parole à ce sujet. Ce dernier, qui tient le rôle d'un mafieux dans le film, a eu la chance de voir une version presque finalisée du film. Et selon lui, visiblement, il n'y avait pas forcément matière à annuler le film. 

Voici ce qu'il a déclaré :

J'ai eu la chance de le regarder, et c'était un film phénoménal. Mec, je suis vraiment triste que le monde n'ait jamais eu l'occasion de le voir. Mais tu sais, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'était formidable qu'ils aient sauvé ['Coyote V. Acme']. Je vais prendre un billet et voir ce film moi-même. Donc il y a toujours de l'espoir. Hollywood est un drôle d'endroit, et je pense que si suffisamment de gens le veulent, cela peut se réaliser. 

A présent, la question est... est-ce que nous le voulons vraiment ?

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Jeff Spokes revend ses artworks de Red Hood #2, #3 et #4 suite à son annulation

Jeff Spokes revend ses artworks de Red Hood #2, #3 et #4 suite à son annulation

17 Octobre 2025

Des planches qui se vendent entre 80 et 160$ la planche !

Andy Muschietti toujours fier de Flash, ceux qui n'ont pas aimé le film ne l'ont pas vu

Andy Muschietti toujours fier de Flash, ceux qui n'ont pas aimé le film ne l'ont pas vu

17 Octobre 2025

Il a une théorie !

Pas de saison 3 de prévue pour Peacemaker

Pas de saison 3 de prévue pour Peacemaker

15 Octobre 2025

Pour le moment...

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire