Scott Snyder et Nick Dragota nous teasent Absolute Poison Ivy, Absolute Robin et Absolute Scarecrow

S'il y a bien un univers qui met presque tout le monde d'accord, c'est bien l'univers Absolute. Et au sein de cet univers, Batman n'est clairement pas le dernier en terme de qualité. Au fil des numéros, la team Snyder / Dragotta est parvenu à réinventer les personnages les plus iconiques de l'univers du Chevalier Noir de manière assez incroyable. C'est donc sans surprise que les fans sont toujours à l'affut des annonces qui mettraient en avant les prochains personnages à apparaître.

Bonne nouvelle, aujourd'hui, les auteurs nous en disent plus sur trois personnage : Ivy, Robin et Scarecrow. Voici ce qu'ils ont déclaré :

L'Épouvantail est quelque chose de TRÈS différent des autres méchants que nous avons vus jusqu'à présent. Ivy va bientôt revenir et vous verrez qu'elle possède des capacités extrêmement puissantes. Bien qu'elle ne soit pas exactement un monstre comme M. Freeze ou le Joker, où elle serait strictement terrifiante, elle est aussi en quelque sorte merveilleuse et éblouissante tout en n'étant pas strictement humaine. L'Épouvantail est humain. C'est un homme obsédé par le pouvoir de la peur. Il possède tous les gaz et objets historiques, une sorte de musée complet de la peur qu'il aime conserver, mais il est très moderne. C'est quelqu'un qui utilise la peur pour renverser les gouvernements, pour faire tomber les dirigeants. Il est comme un mercenaire ou une ombre qui agit dans les coulisses. J'ai fait quelques recherches sur l'histoire des épouvantails, et certains des originaux de l'Antiquité contenaient des filets qui capturaient les oiseaux pour les tuer, pas seulement les effrayer, mais véritablement les terroriser à mort. Cet Épouvantail est très sombre à cet égard, mais c'est un homme plutôt qu'un monstre.

Mais alors Absolute Robin... où est-il ? Concernant ce dernier, c'est Nick Dragotta qui a pris la parole. Parole, concernant ce personnage, il n'a pas répondu au "quoi" mais plutôt au "quand" ? En effet, il lui a été demandé si Bruce allait faire équipe avec l'un des Robin dans le futur. Sa réponse fera sans doute plaisir au fan du Boy Wonder :

Lors du prochain arc.

