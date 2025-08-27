[Preview VO] Imperial War: Planet She-Hulk #1

La preview VO d'Imperial War: Planet She-Hulk #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jonathan Hickman et Stephanie Phillips et est dessiné par Emilio Laiso. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui pour 4.99$. Il fait partie de l'event de Jonathan Hickman destiné à remodeler l'univers cosmique Marvel.
TOUT DROIT SORTI DES PAGES D'IMPERIAL ! Laissée sur New Sakaar pour maintenir la paix, Jen Walters découvre que dans ce royaume sauvage, ce qui est nécessaire n'est pas un avocat, mais un liquidateur ! Heureusement, She-Hulk est compétente pour être les deux !
Avis (1)
Victorim
il y a 4 heures
Je ne suis pas le premier fan d'Hickman mais j'ai quand même bien envie de voir ce que ça donne.