Marvel tease la fin de Marvel Knights: The World to come

T'Challa et Ketema s'affrontent, et ce n'est pas seulement pour le Wakanda !

Six petits mois et puis s'en va. Marvel vient de dévoiler le synopsis et la cover de Marvel Knights: The World to come #6, le dernier numéro de la mini-série tenue par Christopher Priest et Joe Quesada. Les voici :

LA CONCLUSION ÉPIQUE DE MINISÉRIE ÉVÉNEMENT DE LA DÉCENNIE ! T'Challa et Ketema s'affrontent, et ce n'est pas seulement le Wakanda qui est en jeu, c'est le monde entier ! La célébration des Marvel Knights atteint son apogée et sa conclusion en grande pompe !

Le dernier numéro sortira le 5 novembre.