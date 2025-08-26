Dafne Keen viendrait-elle d'annoncer son retour en X-23 pour Avengers: Doomsday ?

Dafne Keen de retour en X-23 pour Avengers: Doomsday, c'est une rumeur qui traine depuis quelques temps sur la toile. Un peu comme tous les personnages Marvel d'ailleurs. Or, sauf rare exception, nous évitons de traiter les rumeurs. Mais alors pourquoi parler de l'actrice britannico-espagnole ? Tout simplement parce qu'elle a fait une déclaration il y a peu et que... cela ne colle pas.

En effet, il a été démandé à l'actrice lors de la Fan Expo Canada de ce week-end si elle allait être de la fête pour Avengers: Doomsday. Or, elle n'a pas répondu oui ou non mais En fait, je n'en ai aucune idée. Je l'espère.

Alors pourquoi cette réponse ne colle pas ? Tout simplement parce que nous nous approchons tout doucement de la fin du tournage du film. Le fait qu'elle ignore si elle est dans le film est donc tout bonnement impossible. De là, il y a une question à se poser : pourquoi mentir ? Je pense que vous avez deviné la suite. L'actrice est bien dans le film mais elle ne peut le confirmer pour le moment. Pour plusieurs sites US, cela serait la seule chose qui pourrait expliquer sa réponse.

Bien sûr, ceci ne fait pas office de confirmation officielle. Pour cela, il faudra encore attendre.