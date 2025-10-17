[NYCC] De nouvelles séries Marvel chez Webtoon

Cet été, Marvel a annoncé l'arrivée de certaines de ses séries sur la plateforme Webtoon, en subissant donc un reformatage en BD à défilement vertical. A la NYCC, cette collaboration a de nouveau été confirmée puisque de nouveaux titres ont été annoncés. Parmi les prochaines séries à arriver dans ce nouveau format, nous avons :

- Astonishing X-Men (2004)

- The Unbeatable Squirrel Girl

- Stitch Samurai : L’Intégrale

- Star Wars : Dark Vador - Noir, Blanc & Rouge

- Star Wars : Lost Stars