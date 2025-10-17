  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [NYCC] De nouvelles séries Marvel chez Webtoon

[NYCC] De nouvelles séries Marvel chez Webtoon

17 Octobre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
[NYCC] De nouvelles séries Marvel chez Webtoon

Cet été, Marvel a annoncé l'arrivée de certaines de ses séries sur la plateforme Webtoon, en subissant donc un reformatage en BD à défilement vertical. A la NYCC, cette collaboration a de nouveau été confirmée puisque de nouveaux titres ont été annoncés. Parmi les prochaines séries à arriver dans ce nouveau format, nous avons :
- Astonishing X-Men (2004)
- The Unbeatable Squirrel Girl
- Stitch Samurai : L’Intégrale
- Star Wars : Dark Vador - Noir, Blanc & Rouge
- Star Wars : Lost Stars

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Une date pour la saison 2 de Daredevil: Born Again

Une date pour la saison 2 de Daredevil: Born Again

16 Octobre 2025

C'est pour bientôt !

X-Men '97 : des saisons 4 et 5 déjà en discussion !

X-Men '97 : des saisons 4 et 5 déjà en discussion !

16 Octobre 2025

Confirmé par le boss de Marvel Television !

Channing Tatum nous dit à quoi devait ressembler le film Gambit

Channing Tatum nous dit à quoi devait ressembler le film Gambit

16 Octobre 2025

A l'époque de la 20th Century Fox

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire