Channing Tatum nous dit à quoi devait ressembler le film Gambit

A présent que l'acteur Channing Tatum a enfin pu porter le costume de Gambit dans Deadpool & Wolverine, le projet du film solo jamais réalisé autour du personnage fait souvent parler de lui. Aujourd'hui, c'est Tatum lui-même qui est revenu sur ledit projet. Selon lui, le film allait prendre une direction que Disney ne pourrait jamais suivre aujourd'hui. Voici ce qu'il a déclaré :

Écoute, si nous avions réalisé notre version pour Fox, ce scénario n’aurait jamais été produit — jamais. C’était une comédie romantique classée R. Et quand je dis classée R, je veux dire que nous y sommes allés à fond. Nous avons fait de Gambit un personnage qui ne pouvait exister que dans un film avec Deadpool. Nous avions des mutants en train d’avoir des relations sexuelles ! C’était sauvage — à fond. C’est quelque chose que Marvel et Disney ne feraient jamais. On ne sait pas toujours ce que Disney sera, mais on sait certainement ce qu’il ne sera pas. Ça ne sera pas de l’horreur. Ça ne sera pas sexuel. Mais je pense que Marvel a besoin de ce genre de diversité de ton ; quelque chose pour équilibrer l’autre côté. Gambit est une excellente opportunité pour cela. Il y a tellement de choses que l’on peut faire avec lui, et il est lentement intégré dans la psyché de Marvel. C’est fascinant, et je pense qu'ils vont le comprendre un jour.