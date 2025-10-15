[NYCC] Godzilla rencontre l'univers cosmique Marvel

  1. Accueil
15 Octobre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
A la NYCC, Marvel à dévoilé un nouveau crossover avec Godzilla, mais cette fois en lien avec l'univers cosmique de l'éditeur. Il prendra la forme d'une mini-série en 5 numéros intitulée Godzilla: Infinity Roar. Prévu pour février 2026, elle sera écrite par Gerry Duggan et dessinée par Javier Garrón, le duo derrière Godzilla Destroys the Marvel Universe, avec des illustrations supplémentaires signées Ig Guara.

À la suite des événements de Godzilla Destroys the Marvel Universe, qui s’achève ce novembre, la destruction va aller bien au-delà de la Terre. Banni dans l’espace par les héros de la Terre, Godzilla n’a pas dit son dernier mot - surtout lorsqu’il croise la route de Knull, le King in Black. Évoqué pour la première fois dans Godzilla Vs. Spider-Man #1, ce duo monstrueux déclenche l’une des transformations les plus terrifiantes de l’histoire de Godzilla. Ensemble, Godzilla et Knull provoquent une guerre galactique qui s’étend de l’empire stellaire du Wakanda aux Shi’ar, aux Kree et aux Skrulls. Désormais, c’est toute la galaxie Marvel qui pourrait succomber.

Godzilla: Infinity Roar #1 sortira le 4 février, avec une couverture de Ken Lashley, et des variantes de Josemaria Casanovas et David Marquez.

  

