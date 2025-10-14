  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [Preview VO] Sinister's Six #1

[Preview VO] Sinister's Six #1

14 Octobre 2025 par Jeff 0 aipt
[Preview VO] Sinister's Six #1

La preview de Sinister's Six #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par David Marquez et est dessiné par Rafael Loureiro. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 15 octobre pour 3.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, Mr. Sinister assemble une force d'élite pour prendre sa place légitime… sur le trône de Revelation ! Que Sinister a-t-il offert à Havok, Black Cat, Domino, Omega Red, Fantomex et Venom pour les convaincre d'affronter des probabilités impossibles ? Les marginaux de Sinister sont-ils en train de perdre leur vie, ou Revelation a-til sous-estimé jusqu'où ses sujets iront lorsqu'il n'y aura plus rien à perdre ?

  

  

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[NYCC] Les dernières infos sur Your Friendly Neighborhood Spider-Man et X-Men '97

[NYCC] Les dernières infos sur Your Friendly Neighborhood Spider-Man et X-Men '97

14 Octobre 2025

Le plein d'infos

[Preview VO] Rogue Storm #1

[Preview VO] Rogue Storm #1

14 Octobre 2025

La mission unique de cette Uncanny X-Force : tuer Storm

Psylocke: Ninja, le synopsis nous tease Psylocke Vs Elektra

Psylocke: Ninja, le synopsis nous tease Psylocke Vs Elektra

14 Octobre 2025

Sortie en janvier

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire