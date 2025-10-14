[Preview VO] Sinister's Six #1

La preview de Sinister's Six #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par David Marquez et est dessiné par Rafael Loureiro. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 15 octobre pour 3.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, Mr. Sinister assemble une force d'élite pour prendre sa place légitime… sur le trône de Revelation ! Que Sinister a-t-il offert à Havok, Black Cat, Domino, Omega Red, Fantomex et Venom pour les convaincre d'affronter des probabilités impossibles ? Les marginaux de Sinister sont-ils en train de perdre leur vie, ou Revelation a-til sous-estimé jusqu'où ses sujets iront lorsqu'il n'y aura plus rien à perdre ?