Psylocke: Ninja, le synopsis nous tease Psylocke Vs Elektra

Quelques informations sont tombées autour de la future série limitée Psylocke: Ninja. Ecrite par Tim Seeley et dessinée par Nico Leon, le scénariste décrit le titre comme étant une sorte de successeur spirituel de Rogue: The Savage Land. Voici comment il résume son approche :

Essentiellement, prendre un moment emblématique de l'histoire des X-Men, explorer des voies, des intrigues et des relations de personnages encore inexplorées pour les approfondir, puis les habiller avec le style artistique le plus sexy possible et les X-uniformes.

Pour le côté sexy, il n'a pas exagéré. Voici les images dévoilées jusque-là :

Et enfin, voici le synopsis :

BETSY BRADDOCK : MUTANTE, X-MAN... NINJA ! Retour dans le passé, à l'époque où Psylocke renaît en machine à tuer ultime. Quel sacrifice Betsy a-t-elle fait pour sauver les X-Men ? Pourquoi la Main a-t-elle choisi Psylocke pour être leur arme ? Et quel rapport cela a-t-il avec leur ancienne assassin... Elektra ?! Découvrez les réponses à ces questions et bien plus encore dans une histoire perdue du passé des X-Men !

Sortie le 21 janvier.