  3. [Preview VO] Iron and Frost #1

[Preview VO] Iron and Frost #1

14 Octobre 2025 par Jeff
[Preview VO] Iron and Frost #1

La preview VO d'Iron and Frost #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Cavan Scott et est dessiné par Ruairi Coleman. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 15 octobre pour 3.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, après que l'attaque terroriste dévastatrice des 3K ait coûté à Tony Stark et Emma Frost tout ce qu'ils avaient, la Heartless Queen revient sur ce qu'il reste de son passé. Des secrets se cachent dans les ruines de New York. Le HELLFIRE CLUB a un nouveau et dangereux leader.

 

  

