Une date pour la saison 2 de Daredevil: Born Again

16 Octobre 2025 par Jeff 0 CBM
Lors de la New-York Comic Con, il avait été annoncé que la saison 2 de Daredevil: Born Again serait pour le mois mars. Aujourd'hui, nous avons finalement la date définitive. Cela sera donc pour le 4 mars.

 

Pour rappel, une saison 3 a également été validée.

Fiche Technique

Daredevil: Born Again

Saison : 1
Créée par
  • Matt Corman, Chris Ord et Dario Scardapane
Synopsis

  • Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont surface, les deux hommes se retrouvent inévitablement en confrontation directe.


Voir la Fiche

