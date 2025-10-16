Une date pour la saison 2 de Daredevil: Born Again

Lors de la New-York Comic Con, il avait été annoncé que la saison 2 de Daredevil: Born Again serait pour le mois mars. Aujourd'hui, nous avons finalement la date définitive. Cela sera donc pour le 4 mars.
Pour rappel, une saison 3 a également été validée.
Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont surface, les deux hommes se retrouvent inévitablement en confrontation directe.
