X-Men '97 : des saisons 4 et 5 déjà en discussion !

Confirmé par le boss de Marvel Television !

La saison 3 de la série animée X-Men '97 a d'ores et déjà été validée et visiblement, Marvel ne va pas s'arrêter là. En effet, il y aurait des discussions afin de produire une saison 4... et une saison 5 ! C'est en tout cas ce qu'a déclaré Brad Winderbaum, le boss de Marvel Television auprès de Collider :

Il y a clairement, c'est plus qu'une possibilité, encore beaucoup à venir pour X-Men '97. Nous parlons maintenant des saisons 4 et 5.

Pas d'information supplémentaire pour le moment.