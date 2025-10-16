  1. Accueil
  2. Actualités
  3. X-Men '97 : des saisons 4 et 5 déjà en discussion !

X-Men '97 : des saisons 4 et 5 déjà en discussion !

16 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
X-Men '97 : des saisons 4 et 5 déjà en discussion !

La saison 3 de la série animée X-Men '97 a d'ores et déjà été validée et visiblement, Marvel ne va pas s'arrêter là. En effet, il y aurait des discussions afin de produire une saison 4... et une saison 5 ! C'est en tout cas ce qu'a déclaré Brad Winderbaum, le boss de Marvel Television auprès de Collider :

Il y a clairement, c'est plus qu'une possibilité, encore beaucoup à venir pour X-Men '97. Nous parlons maintenant des saisons 4 et 5.

Pas d'information supplémentaire pour le moment.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Une date pour la saison 2 de Daredevil: Born Again

Une date pour la saison 2 de Daredevil: Born Again

16 Octobre 2025

C'est pour bientôt !

Channing Tatum nous dit à quoi devait ressembler le film Gambit

Channing Tatum nous dit à quoi devait ressembler le film Gambit

16 Octobre 2025

A l'époque de la 20th Century Fox

[NYCC] Godzilla rencontre l'univers cosmique Marvel

[NYCC] Godzilla rencontre l'univers cosmique Marvel

15 Octobre 2025

Godzilla: Infinity Roar arrive en 2026

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire