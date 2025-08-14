  1. Accueil
Marvel débarque sur Webtoon

14 Aout 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Marvel débarque sur Webtoon

Webtoon, la plateforme qui propose des BD à défilement vertical, s'associe à Disney afin de proposer d'avoir ses comics dans son catalogue. Ce partenariat proposera environ 100 titres issus de Disney, Marvel, 20th Century Studios et Star Wars. Ils seront tous proposés dans une version retravaillée, permettant de les lire en défilement vertical. Normalement, tout le monde ayant accès à Webtoon pourront en profiter.

Ce n'est pas la première fois que l'on voit des comics sur la plateforme, puisque DC Comics ou Dark Horse y sont par exemple. D'ailleurs, Disney ne s'arrête pas là, puisqu'il est prévu aussi des séries originales et inédites, créées spécialement pour Webtoon, et basées sur les univers de Disney, Marvel, 20th Century Studios et Star Wars.

Dès le lancement, des numéros gratuits de séries comme The Amazing Spider-Man (2022–présent), Avengers (2012), Star Wars (2015), Alien (2021) et Disney As Old As Time: A Twisted Tale seront proposés. D’autres titres pourront être débloqués en utilisant des WEBTOON Coins. Et d'après Webtoon, ce n'est que le début !

