[Preview VO] Imperial War: Black Panther #1

26 Aout 2025 par Jeff 0 aipt
La preview VO d'Imperial War: Black Panther #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jonathan Hickman et Victor LaValle et est dessiné par Cafu. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 27 août pour 4.99$. Il fait partie de l'event de Jonathan Hickman destiné à remodeler l'univers cosmique Marvel.

SORTANT DIRECTEMENT DES PAGES DE L'IMPERIAL ! Tenu responsable des assassinats qui ont déclenché une guerre galactique totale, T'Challa devra d'abord survivre à une attaque brutale de Hulk, le Briseur de Mondes, et d'Amadeus Cho avant de pouvoir même penser à traquer le véritable coupable ! Et tout cela pendant que son vaisseau spatial se précipite vers une destruction certaine ! Ça ressemble à une journée comme une autre pour Panthère Noire !

 

  

