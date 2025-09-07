Xolo Maridueña en Blue Beetle très bientôt dans le DCU ? Dans Peacemaker ?

  1. Accueil
07 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Il y a encore quelques années, Xolo Maridueña était dans une situation délicate. Pas pour son rôle dans Cobra Kai, bien sûr, mais pour son rôle au sein du DCEU. Et pour cause, le pauvre acteur s'est pointé dans un univers partagé agonisant pour ne pas dire mourant. Mais il y a deux hommes qui ne le voyaient pas de cet oeil. Deux hommes qui avaient le pouvoir de changer les choses : James Gunn et Peter Safran. Pour eux, Xolo Maridueña en Blue Beetle, c'était bien. Mieux encore, James Gunn ne trouve pas déconnant de conserver le film dans le nouveau DCU. Pour lui, d'un point de vue continuité, ça colle et bientôt, il va jusqu'à parler de véritable premier super-héros du DCU. 

D'ailleurs, il y a quelques temps, il avait été demandé si Blue Beetle allait apparaître dans Peacemaker ce à quoi Gunn avait répondu :

Eh bien, vous savez, je ne dirai pas que vous n'avez pas de chance.

En somme, une réponse qui s'approchait grandement d'un oui. Et aujourd'hui, c'est à l'acteur que la question a été posée. Et s'il ne confirme pas les dires de Gunn, sa réponse ne peut qu'être appreciée des fans du personnage. Voici ce que Xolo a répondu :

Je sais que nous reverrons Blue Beetle, que cela soit sous la forme d'un Blue Beetle 2 ou autre. C'était vraiment génial de travailler aux côtés de James et Peter qui nous ont gracieusement intégrés dans leur nouvel univers, même si ce n'était pas prévu. C'est un honneur. Maintenant, vers quoi se dirige Blue Beetle ? Je l'ignore. Mais je peux affirmer avec certitude que nous le reverrons bientôt.

A présent, une question se pose. Est-ce que le "bientôt" en question veut dire Peacemaker ? Réponse dans les prochaines semaines.

 

