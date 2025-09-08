Combien de profit pour la Warner Bros grâce à Superman ?

Maintenant que l'exploitation du film Superman est derrière nous, il est temps de faire le bilan. A ce titre, plusieurs sites internet se sont posés la question du profit pour le film Superman de James Gunn. Une question intéressante lorsque l'on sait qu'il s'agit du véritable top départ du DCU mais, également, du film de super-héros qui a fait le beau score cette année.

Dans le détail, The Trade part du principe que le film a coûté en tout (production et marketing donc) 330 millions de dollars. Avec les 613 millions de dollars que le film a réalisé au global, The Trade estime que le film devrait rapporter 125 millions de dollars à Warner Bros.

Pour les intéressés, sachez également qu'ils ont estimé que Sinners a rapporté 60 millions de dollars, le dernier Destination Finale 75 millions de dollars et Weapons environ 65 millions de dollars.

Bien que les chiffres ne soient pas officiels, ce résultat expliquerait le lancement des nouveaux projets DC avec, en tête, Man of Tomorrow.