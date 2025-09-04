Colin Farrell trouve le script de The Batman part II extraordinaire

C'était long mais le script de The Batman part II a finalement été réalisé et approuvé par James Gunn. C'est donc sans surprise que ledit script commence à passer de main en main. Dernièrement, c'est entre les mains de Colin Farrell qu'il est tombé. Et selon ce dernier... il est très bon ! Voici ce qu'il a déclaré :

Je n'ai pas grand-chose à faire dessus, juste un petit peu. J'ai lu le scénario et il est extraordinaire.

Pour ce qui est de la production, Deadline a confirmé que la production allait débuter en avril 2026. Autrement dit... la machine est lancée !