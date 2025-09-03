  1. Accueil
  3. James Gunn : Aucun problème de droit concernant The Question

03 Septembre 2025 par Jeff 0 bc
Il s'agissait d'un petit débat depuis quelques temps qui trainait ci et là sur les réseaux sociaux. Warner / DC ne pourraient pas utiliser le personnage de The Question au sein de leur DCU. Une idée qui ne vient pas de nulle part. C'est le réalisateur Kevin Smith qui avait commenté sur le sujet par le passé, expliquant que les droits du personnage allaient poser problème quant à sa future exploitation.

Aujourd'hui, James Gunn reprend le sujet et apporte une correction : Il n'y aurait aucun problème. Voici ce qu'il a déclaré :

Non, il est à nous. L'un de mes personnages préférés.

Autrement dit, malgré les dires, rien ne pourrait empêcher les scénaristes d'utiliser le personnage pour un projet cinématographique. Reste à savoir s'ils vont lui trouver un intérêt ou non.

