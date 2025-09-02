DC Comics rappelle à l'ordre les boutiques qui mettent déjà en vente Batman #1

Il s'agit d'une affaire qui s'est produite en deux temps. Dans un premier temps, ce sont des images qui ont fait surface sur la toile. Des images prises par des acheteurs et sur lesquelles nous pouvions voir que certains bouquinistes avaient placé les titres Batman sur les étagères avant la date de mise en vente officielle. Jusque-là, le doute était encore permis. Il était possible que certains bouquinistes aient mis les titres Batman en avant sans les vendre. Une sorte de teasing. Et, disons-le franchement, le fameux bénéfice du doute. Sauf que voilà, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir des acheteurs mettre des vidéos sur le net les montrant ouvrir les Blind Bags afin de voir quelle cover Batman ils avaient eu. Là, plus de doute. Certains vendeurs ne jouent pas le jeu (et pour cause, certains témoignages allant dans ce sens ont déjà plusieurs jours alors que le titre ne sort que demain).

Suite logique des évènements, DC Comics a fait un rappel à l'ordre et même un petit peu plus. Avant toute chose, ils rappellent que la date de sortie est le 3 septembre et que, bien évidemment, il était interdit de sortir le titre avant la date. Le rappel est accompagné d'une menace à savoir le fait d'avoir l'interdiction de participer à de futures promotions de produits de collection Batman.