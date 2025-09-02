La preuve que The Batman ne fait pas partie du DCU

James Gunn l'a déjà souligné dix fois : The Batman et The Batman part II ne font pas partie du DCU. Mais que voulez-vous, de nombreuses personnes spéculent sur le fait que l'univers de Matt Reeves soit bel et bien lié à l'univers de James Gunn. Aujourd'hui, ce n'est non pas une déclaration de Gunn qui contredit ces spéculations mais bien une preuve, image à l'appuie.

En effet, des images du tournage du film Clayface ont été dévoilées. Sur celles-ci, nous pouvons y voir les véhicules du GCPD ou Gotham City Police Department. Or... cela ne colle pas. Les voitures de police n'ont rien à voir avec celles présentes dans le film The Batman. Bien sûr, on peut encore se dire que cela peut être changé en post-production et c'est effectivement possible. Mais la voix de la raison répondrait... pourquoi ? Pourquoi prendre des voitures différentes pour finalement les changer en post-prod ? Non, pour les fans de Robert Pattinson, il vaudrait peut-être mieux, tout doucement, penser à se faire une raison.

Clayface has seemingly prepared to start filming in the UK pic.twitter.com/Kzrf7MRtux — DCU Brief (@DCUBrief) August 29, 2025