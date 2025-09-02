  1. Accueil
La preuve que The Batman ne fait pas partie du DCU

02 Septembre 2025 par Jeff 0 CBM
James Gunn l'a déjà souligné dix fois : The Batman et The Batman part II ne font pas partie du DCU. Mais que voulez-vous, de nombreuses personnes spéculent sur le fait que l'univers de Matt Reeves soit bel et bien lié à l'univers de James Gunn. Aujourd'hui, ce n'est non pas une déclaration de Gunn qui contredit ces spéculations mais bien une preuve, image à l'appuie.

En effet, des images du tournage du film Clayface ont été dévoilées. Sur celles-ci, nous pouvons y voir les véhicules du GCPD ou Gotham City Police Department. Or... cela ne colle pas. Les voitures de police n'ont rien à voir avec celles présentes dans le film The Batman. Bien sûr, on peut encore se dire que cela peut être changé en post-production et c'est effectivement possible. Mais la voix de la raison répondrait... pourquoi ? Pourquoi prendre des voitures différentes pour finalement les changer en post-prod ? Non, pour les fans de Robert Pattinson, il vaudrait peut-être mieux, tout doucement, penser à se faire une raison.

 

 

Fiche Technique

The Batman

Sortie : 02 Mars 2022
Réalisé par
  • Matt Reeves
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance - Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon - parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère. Alors que les preuves s’accumulent et que l'ampleur des plans du coupable devient clair, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de l’abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps.


Voir la Fiche

