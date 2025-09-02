DC K.O. : Nous connaissons les 32 combattants du super-tournoi de DC Comics

L'event de DC Comics DC K.O. (et plus particulièrement son tournoi) continue de se dessiner. Jusque-là, nous ne connaissions que le nom de quelques participants. A présent, c'est le nom de tous les participants qui a été révélé soit 32 combattants. Dans le lot : du super-héros, du super-vilain, de la puissance, de la technique... il y en a pour tous les goûts.

Voici les noms des participants : Power Girl, Superman, Lex Luthor, Supergirl, Black Lightning, Guy Gardner, Giganta, Captain Atom, Damian Wayne, Batman, Red Hood, Batwoman, Jay Garrick, Cheetah, Cyborg, Big Barda, Plastic Man, Aquaman, Harley Quinn, Lobo, Conner Hawke, Star Sapphire, Vixen, Zatanna, Metamorpho, Wonder Woman, Swamp Thing, Firestorm, King Shark, Hawkman, Etrigan et Starro.

Pour rappel, l'idée est de proposer un tournoi où 32 combattants de tout l'univers DC s'affrontent. Le vainqueur de chaque combat affronte les vainqueurs des autres combats. Pour l'occasion, la Terre devient une arène de gladiateurs sur 5 niveaux. A la fin, le vanqueur pourra affronter King Omega. Qui est ce King Omega ? Darkseid, bien sûr. Dans ce récit, ce dernier revient à la vie et devient de plus en plus puissant. Pour le contrer, les super-héros se lancent dans un tournoi sur cinq niveaux. Le but ? Mettre ses adversaires KO pour récupérer leur énergie. Le grand gagnant aura donc l'énergie de tous les autres pour se mesurer au King Omega. Si vous voulez plus d'information sur l'event, vous trouverez tout un dossier à jour ici.

L'event débutera officiellement avec DC K.O. #1 qui sortira le 8 octobre 2025. Néanmoins, le prologue, Justice League: The Omega Act #1, sortira le mercredi d'avant soit le 1er.