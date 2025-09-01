  1. Accueil
  2. Actualités
  3. La série Waller du DCU dépassée par d'autres projets ?

La série Waller du DCU dépassée par d'autres projets ?

1er Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
La série Waller du DCU dépassée par d'autres projets ?

Le renouveau de DC au cinéma est bel et bien lancé. Après Superman puis Supergirl, plusieurs projets sont à des étapes différentes de production. Parmi tous les projets connus, il y a un spin-off de Suicide Squad autour du personnage d'Amanda Waller et qui devrait s'intituler Waller, tout simplement. Sauf que voilà, ce projet semble avancer bien doucement. Et à l'inverse, d'autres projets semblent avoir eu un petit coup de boost. Résultat, il y a des chances pour que la série Waller laisse sa place sur le calendrier DC au profit d'autres projets. C'est en tout cas ce que le co-président de DC Studios semble sous-entendre. Voici ce qu'il a déclaré :

On y travaille, alors on verra lorsque cela viendra. Certains trucs avancent plus vite que d'autres. Le projet Waller n'est pas le plus rapide des projets. Mais j'ai hâte de voir Viola se remettre dans la peau de Waller.

En somme, pas de nouvelle (ou en tout cas, de bonne nouvelle) concernant le spin-off Waller.

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[Preview VO] Batman #1 par Matt Fraction et Jorge Jimenez

[Preview VO] Batman #1 par Matt Fraction et Jorge Jimenez

1er Septembre 2025

Une nouvelle ère qui mettra Batman et Bruce Wayne à rude épreuve

Il va être difficile d'intégrer The Authority et Static Shock au DCU selon James Gunn

Il va être difficile d'intégrer The Authority et Static Shock au DCU selon James Gunn

1er Septembre 2025

Plus difficile que ça en a l'air ?

[Preview VO] Adventures of Superman: Book of El #1

[Preview VO] Adventures of Superman: Book of El #1

1er Septembre 2025

Un puissant allié devenu ennemi envahit la Terre avec une armée à ses côtés !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire