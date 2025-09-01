La série Waller du DCU dépassée par d'autres projets ?

Le renouveau de DC au cinéma est bel et bien lancé. Après Superman puis Supergirl, plusieurs projets sont à des étapes différentes de production. Parmi tous les projets connus, il y a un spin-off de Suicide Squad autour du personnage d'Amanda Waller et qui devrait s'intituler Waller, tout simplement. Sauf que voilà, ce projet semble avancer bien doucement. Et à l'inverse, d'autres projets semblent avoir eu un petit coup de boost. Résultat, il y a des chances pour que la série Waller laisse sa place sur le calendrier DC au profit d'autres projets. C'est en tout cas ce que le co-président de DC Studios semble sous-entendre. Voici ce qu'il a déclaré :

On y travaille, alors on verra lorsque cela viendra. Certains trucs avancent plus vite que d'autres. Le projet Waller n'est pas le plus rapide des projets. Mais j'ai hâte de voir Viola se remettre dans la peau de Waller.

En somme, pas de nouvelle (ou en tout cas, de bonne nouvelle) concernant le spin-off Waller.