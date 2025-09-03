[Preview VO] DC K.O. #1

La preview de DC K.O. #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Scott Snyder et dessiné par Javi Fernandez. Edité par DC Comics, il sort le 8 octobre.

C'est le combat acharné qui mettra fin à toutes les bagarres pour le destin de l'univers DC ! DC K.O. #1 de Scott Snyder et Javi Fernández est là ! Le Cœur d'Apokolips a transformé la Terre en un enfer en prévision du retour de Darkseid ! La fin de l'univers DC est arrivée ! La seule chance pour la Ligue des Justiciers de vaincre Darkseid est de participer à un tournoi mortel, une bataille royale épique et déjantée qui vous surprendra ! Les plus grands héros du monde se battent pour devenir le champion et monter sur le ring contre Darkseid, mais il y a un os… plus vous vous approchez du Cœur d'Apokolips, plus il vous corrompt et vous transforme en quelque chose de dangereux. Quel personnage DC a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout ? Qui est prêt à tout pour gagner, même si cela veut dire éliminer amis et famille ? Vous voulez vous déchaîner ? C'est parti ! L'ÉVÉNEMENT MAJEUR DC 2025 EST ARRIVÉ ! SCOTT SNYDER ET JAVI FERNÁNDEZ VOUS ACCUEILLENT A LA BAGARRE DU SIÈCLE !