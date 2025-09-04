James Gunn annonce Man of Tomorrow pour 2027

Nous avons Supergirl et Clayface pour 2026 mais, visiblement, 2027 commence tout doucement à se dessiner également du côté de DC Comics. En effet, James Gunn a annoncé pas plus tard qu'hier la sortie de Man of Tomorrow, prévu pour le 9 juillet 2027. Un nouvel opus du DCU qui sera écrit et réalisé par Gunn lui-même. Il a d'ailleurs d'ores et déjà écrit la première ébauche.

Côté contenu, nous ignorons encore de quoi va parler le film par contre, nous savons que David Corenswet sera de retour en Superman et que Nicholas Hoult sera de retour en Lex Luthor. Plus surprenant, les deux acteurs se partageraient l'affiche. Une décision qui expliquerait également pourquoi Gunn a toujours refusé de qualifier ce film de Superman II malgré le fait qu'il porte le nom de Man of Tomorrow.

Pour ce qui est de leur relation, le film poursuivra la rivalité entre les deux hommes. Selon les rumeurs, Lex serait cependant plus du côté des antagonistes que dans celui des véritables méchants. Toujours du côté des rumeurs, il se dit qu'ils finiraient par unir leurs forces.