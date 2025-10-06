Premières images pour TMNT x Godzilla #1 : Splinter et Shredder Vs Godzilla

Après l'annonce et le synospsis, ce sont les premières planches du crossover TMNT x Godzilla qui sont enfin dévoilées. Au sommage : Godzilla, bien sûr et... le clan du Foot !

Voici les images :

Les Héros à la carapace se chargent du Roi des Monstres ! Bien avant que l'organisation ne soit corrompue par Shredder, le but initial du Clan du Foot était de sauver le Japon des kaiju ! Aujourd'hui, Godzilla et ses compagnons monstres ont réapparu. Non seulement le Foot n'est pas préparé à les arrêter... mais pire encore, il semblerait que Shredder lui-même soit derrière les attaques ! Le ninja tente d'utiliser les kaiju pour créer un nouveau mutagène - un mutagène qui donnerait à ses hommes de main une amélioration massive. Les Tortues pourront-elles arriver au Japon à temps pour arrêter cette folie ?! Rejoignez l'écrivain superstar Tim Seeley (Godzilla, Grayson, Revival) et l'incroyable artiste Fero Pe (Nightwatcher, TMNT x Stranger Things) dans le plus grand crossover de l'année !

Pour aller plus loin : les crossovers Godzilla Marvel de 2025