18 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
IDW tease une confrontation entre Casey Jones et Raphaël dans TMNT

Nous en avons parlé hier. Casey Jones est de retour dans l'univers des Tortues Ninja mais aussi dans les rues, prêt à apporter la justice. Là où cela coince, c'est que son approche a changé et qu'elle n'est pas du tout au goût de Raphaël. Une différence de point de vue qui permet à l'éditeur IDW de teasé le numéro suivant de la plus belle des manières : une confrontation entre les deux amis.

Voici le synopsis :

Avant que Casey Jones ne rencontre son tout nouvel ennemi, Ludovic, il devra d'abord affronter son meilleur ami, Raphaël ! Casey enquête sur les rumeurs d'un faux mutagène circulant dans les rues et traque celui qui traque les mutants, persuadé qu'ils sont liés. Mais il est rapidement arrêté par Raphaël, qui pense que Casey en fait trop et ne suit pas son instinct. Casey et Raph doivent affronter leurs émotions avant d'être arrêtés par Ludovic, qui veut les affronter tous les deux.

Et voici les covers :

 

 

