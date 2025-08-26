Une nouvelle série BRZRKR pour le mois de novembre

C'est à travers les sollicitations du mois de novembre du côté de Boom Studios que l'information est tombée. L'univers BRZRKR créé par Keanu Reeves reprend de plus belle avec Brzrkr: The Bleeding Tide #1. Par contre, pas de Keanu Reeves cette fois. Le titre sera écrit par Marjorie Liu et dessiné par Garry Brown.

Voici le synopsis :

B. peut-il freiner la marée saignante ? Lorsque la Capitaine suit un étrange battement de cœur dans les profondeurs de l'océan, elle découvre une boîte enchaînée dans le fer – et la masse déformée du légendaire guerrier B. à l'intérieur. Maintenant réveillé, B. doit se battre pour défendre l'équipage contre une embuscade en mer malgré des inquiétudes croissantes. Que cherche la Capitaine avec une prime aussi dangereuse sur sa tête, et plus important encore, que cache-t-elle ?

Le premier numéro sortira le 26 novembre pour 9.99$ (56 pages).