Une nouvelle série BRZRKR pour le mois de novembre

26 Aout 2025 par Jeff 1 bc
Une nouvelle série BRZRKR pour le mois de novembre

C'est à travers les sollicitations du mois de novembre du côté de Boom Studios que l'information est tombée. L'univers BRZRKR créé par Keanu Reeves reprend de plus belle avec Brzrkr: The Bleeding Tide #1. Par contre, pas de Keanu Reeves cette fois. Le titre sera écrit par Marjorie Liu et dessiné par Garry Brown.

Voici le synopsis :

B. peut-il freiner la marée saignante ? Lorsque la Capitaine suit un étrange battement de cœur dans les profondeurs de l'océan, elle découvre une boîte enchaînée dans le fer – et la masse déformée du légendaire guerrier B. à l'intérieur. Maintenant réveillé, B. doit se battre pour défendre l'équipage contre une embuscade en mer malgré des inquiétudes croissantes. Que cherche la Capitaine avec une prime aussi dangereuse sur sa tête, et plus important encore, que cache-t-elle ?

 

Le premier numéro sortira le 26 novembre pour 9.99$ (56 pages).

Avis (1)

  • mmat1986
    mmat1986

    il y a 8 heures

    Au départ j'étais curieux de découvrir cette série et finalement que ce soit niveau scénario ou dessin ce fut un gros "tout ça pour ça?" c'est un grand bof qui surfe juste sur le nom de keanu reeves et qui ne propose rien de vraiment intéressant, le fait qu'une annonce à nouveau une fournée d'histoire à encore d'autre périodes ce coup-ci ça sera sans moi, j'avais pris les 3tomes principales qui m'avaient déstabilisé vu le gros fuck scénaristique de trainer ça sur 3tomes alors que ça ne racontes rien qui ne soit pas portable en 20 pages max , j'avais prix les 2 tomes suivant en pensant que ça comblerait les trous (ce qui était un peu la promesse de vente...) et parce que je suis un pauvre cinglé de complétiste mais là franchement NON! 

    ça me désole car des nouvelles créations d'univers comics on en as pas des masses par an, c'est souvent des rééditions d'ancien titre que le public a oublié ou ne connait pas mais bon tant pis

