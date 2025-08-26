Live Twitch du jeudi 28 août : Batman, Alice in Borderland, Invincible...

Bonsoir à tous,

Le prochain live Twitch... c'est jeudi 20h ! Nous commencerons par revenir sur nos dernières lectures. Nous parlerons de Batman, Robin, Lucky Luke et Frankenstein, entre autres. Nous continuerons avec l'ajout d'un nouveau Gardien, une rubrique dans laquelle nous intronisons les visages forts de la pop culture. Cette fois, le Gardien nous amènera du côté de la musique. Ensuite, nous parlerons du manga Alice in Borderland, de ses spin-off et de son adaptation en série TV. Enfin, nous terminerons par Les évènements marquants à venir dans la série animée Invincible.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity