[Sorties Comics] Mercredi 27 Aout

Les sorties du jour



SAVAGE SWORD OF CONAN T01 : LA HORDE DE DRAGONS Panini Comics

Heroic Signatures et Titan Comics présentent de nouvelles aventures de Conan et de Solomon Kane ! Quand des monstres se déchaînent, le barbare se retrouve confronté à un dilemme : abandonner un trésor pour se mettre en lieu sûr, ou braver le danger pour éviter des victimes innocentes…

Lady Mechanika - Tome 09 Glénat Comics

Lady Mechanika - Tome 09 Glénat Comics

Pas de note Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac… Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques. Prix : 15.5€





Le règne de Norman Osborn s'est achevé et les Avengers sont prêts à faire la paix. Mais Luke Cage ne souhaite être aux ordres de personne et avec l'autorisation de Captain America et d'Iron Man, il fonde sa propre équipe, formée de la Chose, Wolverine, Spider-Man et Miss Marvel… entre autres !

Les Tortues Ninja - TMNT tome 1 : Retour à New York Hi Comics Nouveau départ pour les Tortues Ninja ! Après l'incroyable run de Tom Waltz (TMNT Intégrale) et Sophie Campbell (TMNT Reborn), le scénariste superstar Jason Aaron (Thor, Scalped) s'empare des Tortues pour les emmener dans une nouvelle direction. Au départ, les quatre Tortues sont séparées et quatre artistes parmi les plus talentueux de l'industrie s'occupent de raconter leur nouveau statu-quo. La porte d'entrée idéale, à l'heure du 40e anniversaire des Tortues, pour découvrir cet univers ! Prix : 19.95€





C'est où, le plus loin d'ici ? - Tome 1 Casterman Une nouvelle série post-apocalyptique dans un futur où s'affrontent des bandes d'ados ne voulant surtout pas grandir !

Le monde tel qu'on le connaît a pris fin. Il ne reste plus que des bandes d'ados vivant dans des bâtiments en ruine. La jeune Sid est convaincue qu'il doit y avoir quelque chose de plus et de mieux au-delà de la zone où il (sur)vivent. Lorsqu'elle disparaît vers les territoires inconnus, sa bande va tout risquer pour la ramener chez elle. Une histoire rythmée et mystérieuse sur ce qui compte vraiment : survivre, vivre avec ceux qu'on aime et… les disques vinyles ! Prix : 25.95€



Avatar - Au coeur des ombres Delcourt Les rivalités claniques éclatent dans ce récit inédit de famille, de sacrifice et de survie qui se déroule immédiatement après les événements du premier Avatar de James Cameron (2009) !

