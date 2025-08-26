[Sorties Comics] Mercredi 27 Aout

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
John Arcudi, Jim Zub, Max Von Fafner, Richard Pace…
Heroic Signatures et Titan Comics présentent de nouvelles aventures de Conan et de Solomon Kane ! Quand des monstres se déchaînent, le barbare se retrouve confronté à un dilemme : abandonner un trésor pour se mettre en lieu sûr, ou braver le danger pour éviter des victimes innocentes…
(Contient les épisodes US Savage Sword of Conan (2024) 1-3, inédits)
Pour tenter d’échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu’un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac… Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d’identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.
Brian Michael Bendis, Stuart Immonen, Mike Deodato Jr
Le règne de Norman Osborn s'est achevé et les Avengers sont prêts à faire la paix. Mais Luke Cage ne souhaite être aux ordres de personne et avec l'autorisation de Captain America et d'Iron Man, il fonde sa propre équipe, formée de la Chose, Wolverine, Spider-Man et Miss Marvel… entre autres !
(Contient les épisodes US New Avengers (2010) 1-34; 16.1 et Annual, Avengers (2010) 13-17 et Avengers Annual (2012) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : NEW AVENGERS 1-3 et MARVEL DELUXE : AVENGERS 2)
Dernier omnibus sur les New Avengers par Bendis. Autant l'avouer maintenant, c'est le volume le plus faible du lot. On sent que l'auteur commence à avoir moins d’inspirations pour ses intrigues, ses dialogues font mouche une fois sur quatre. Le titre devenait surtout un Luke Cage Family et ses amies qu'un titre New Avengers. Certes, le titre a été sympa à suivre pour les fans de Luke Cage et sa famille, certaines intrigues n'étaient pas mauvaises et les dialogues pouvaient être sympathiques à lire. Au moins, le titre était toujours accompagné par des dessinateurs talentueux qui proposaient des dessins superbes. Bref, à réserver pour les fans de Bendis.
Nouvelle direction pour nos Tortues, que l'on retrouve en froid et éparpillées aux quatre coins du monde. Avec de super artistes pour l'épauler, Jason Aaron propose une version un peu plus sérieuse et dramatique des Tortues, qui peut être déconcertante par moments, mais qui s'avère de qualité et très agréable à lire. Une belle manière de reprendre la série pour celles et ceux qui n'avaient pas lu tout le run précèdent.
Jason Aaron s'empare des Tortues et leur donne un nouveau souffle. Cela dit, on reste sur la lancée de Sophie Campbell sur plusieurs points. Ici encore, l'idée n'est pas d'enchaîner les crises avec, en prime, une dose de WTF. Non, on prend son temps, on développe les personnages et, pour certains d'entre eux, on essaie d'aller un peu plus loin dans la noirceur et le dramatique quitte à laisser le fil rouge de côté le temps de quelques planches.
A noter néanmoins que si ce n'est pas ce que vous recherchez chez les Tortues, vous pouvez quand même vous jeter à l'eau et serrer les dents. Jason Aaron n'est présent que le temps de douze numéros US donc sans doute deux tomes FR.
Nouveau départ pour les Tortues Ninja ! Après l'incroyable run de Tom Waltz (TMNT Intégrale) et Sophie Campbell (TMNT Reborn), le scénariste superstar Jason Aaron (Thor, Scalped) s'empare des Tortues pour les emmener dans une nouvelle direction. Au départ, les quatre Tortues sont séparées et quatre artistes parmi les plus talentueux de l'industrie s'occupent de raconter leur nouveau statu-quo. La porte d'entrée idéale, à l'heure du 40e anniversaire des Tortues, pour découvrir cet univers !
Nouvelle direction pour nos Tortues, que l'on retrouve en froid et éparpillées aux quatre coins du monde. Avec de super artistes pour l'épauler, Jason Aaron propose une version un peu plus sérieuse et dramatique des Tortues, qui peut être déconcertante par moments, mais qui s'avère de qualité et très agréable à lire. Une belle manière de reprendre la série pour celles et ceux qui n'avaient pas lu tout le run précèdent.
Jason Aaron s'empare des Tortues et leur donne un nouveau souffle. Cela dit, on reste sur la lancée de Sophie Campbell sur plusieurs points. Ici encore, l'idée n'est pas d'enchaîner les crises avec, en prime, une dose de WTF. Non, on prend son temps, on développe les personnages et, pour certains d'entre eux, on essaie d'aller un peu plus loin dans la noirceur et le dramatique quitte à laisser le fil rouge de côté le temps de quelques planches.
A noter néanmoins que si ce n'est pas ce que vous recherchez chez les Tortues, vous pouvez quand même vous jeter à l'eau et serrer les dents. Jason Aaron n'est présent que le temps de douze numéros US donc sans doute deux tomes FR.
Une jolie surprise que de voir ce titre indé d'Image publié en France. Une série post-apocalyptique totalement décomplexée et hyper fun. Construit avec de courts chapitres de quelques pages, le rythme de narration est originel, et si ça ressemble à beaucoup d'autres titres du même genre (fin du monde, survie, gangs), ça ne ressemble également à rien de ce que vous avez pu lire jusqu'ici. Tentez l'aventure !
Une nouvelle série post-apocalyptique dans un futur où s’affrontent des bandes d’ados ne voulant surtout pas grandir !
Le monde tel qu’on le connaît a pris fin. Il ne reste plus que des bandes d'ados vivant dans des bâtiments en ruine. La jeune Sid est convaincue qu'il doit y avoir quelque chose de plus et de mieux au-delà de la zone où il (sur)vivent. Lorsqu'elle disparaît vers les territoires inconnus, sa bande va tout risquer pour la ramener chez elle. Une histoire rythmée et mystérieuse sur ce qui compte vraiment : survivre, vivre avec ceux qu’on aime et… les disques vinyles !
Une jolie surprise que de voir ce titre indé d'Image publié en France. Une série post-apocalyptique totalement décomplexée et hyper fun. Construit avec de courts chapitres de quelques pages, le rythme de narration est originel, et si ça ressemble à beaucoup d'autres titres du même genre (fin du monde, survie, gangs), ça ne ressemble également à rien de ce que vous avez pu lire jusqu'ici. Tentez l'aventure !
Brian Michael Bendis, Stuart Immonen, Mike Deodato Jr
Le règne de Norman Osborn s'est achevé et les Avengers sont prêts à faire la paix. Mais Luke Cage ne souhaite être aux ordres de personne et avec l'autorisation de Captain America et d'Iron Man, il fonde sa propre équipe, formée de la Chose, Wolverine, Spider-Man et Miss Marvel… entre autres !
(Contient les épisodes US New Avengers (2010) 1-34; 16.1 et Annual, Avengers (2010) 13-17 et Avengers Annual (2012) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : NEW AVENGERS 1-3 et MARVEL DELUXE : AVENGERS 2)
Les rivalités claniques éclatent dans ce récit inédit de famille, de sacrifice et de survie qui se déroule immédiatement après les événements du premier Avatar de James Cameron (2009) !
Jake Sully est devenu le chef de la tribu Na'vi des Omatikayas, mais avec leur Arbre-Vie détruit, il commence à douter de sa place parmi eux. Alors que la querelle entre les Na'vi et les humains persiste, les tensions entre les tribus commencent à s'intensifier tandis que de vieux conflits familiaux engendrent traîtrise et trahison !
Le créateur de SPACE MULLET, EXTREMITY ou encore DO A POWERBOMB est de retour dans cette nouvelle édition augmentée de MURDER FALCON !
Le monde est attaqué par des monstres et la vie de Jake s'effondre : son groupe de musique est dissout, il n'a pas de copine et pas d'avenir... jusqu'à ce qu'il rencontre Murder Falcon. Il est envoyé par le Heavy pour détruire tout le Mal, mais il ne peut le faire que si Jake déclenche une tempête musicale. Et c'est alors un déchaînement total de kung-fu contre ceux qui cherchent à conquérir la Terre. Ça va déchirer grave !
Uraphire Staff MDCU
il y a 1 mois
Dernier omnibus sur les New Avengers par Bendis. Autant l'avouer maintenant, c'est le volume le plus faible du lot. On sent que l'auteur commence à avoir moins d’inspirations pour ses intrigues, ses dialogues font mouche une fois sur quatre. Le titre devenait surtout un Luke Cage Family et ses amies qu'un titre New Avengers. Certes, le titre a été sympa à suivre pour les fans de Luke Cage et sa famille, certaines intrigues n'étaient pas mauvaises et les dialogues pouvaient être sympathiques à lire. Au moins, le titre était toujours accompagné par des dessinateurs talentueux qui proposaient des dessins superbes. Bref, à réserver pour les fans de Bendis.