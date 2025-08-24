Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 34

Cette semaine : trois Panini, un Glénat et un Urban

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Le lien de chaque livre a été ajouté à la fin de chaque description.

Kick-Ass (poche) tome 3

Les auteurs : Mark Millar et John Romita Jr

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 20 août 2025

Prix : 7.99 euros.

Qui aurait cru qu'un simple ado se transformerait en un véritable super-héros ? Kick-Ass est devenu un phénomène viral, inspirant des dizaines d'imitateurs. Mais les justiciers masqués sont désormais hors-la-loi, et Hit-Girl croupit en prison. Dave Lizewski doit alors reprendre les rênes de Justice Éternelle, son équipe de super-héros. Toutefois une menace redoutable plane : Rocco Genovese, un parrain à l'ancienne dont l'arme de prédilection, un pic à glace plaqué or, porte 99 encoches... chacune représentant une victime. Et il a déjà choisi qui sera la centième. Ce troisième et dernier tome conclut la saga Kick-Ass de Mark Millar (Superman: Red Son, Big Game) et John Romita Jr (Daredevil, Amazing Spider-Man). À noter que le duo fera son grand retour avec une nouvelle série en 2025.

Le titre est disponible ici.

Ultimate Spider-Man (poche) tome 8

Les auteurs : Brian Michael Bendis et Mark Bagley

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 20 août 2025

Prix : 9.99 euros.

Peter Parker et Mary Jane Watson, c'est fini ! Spider-Man trouvera-t-il le réconfort dans les bras de Kitty Pryde, le plus jeune membre des X-Men ? Spidey aura d'ailleurs bien besoin de son aide face à des menaces telles que Silver Sable ou le Vautour ! Alors que l'univers Ultimate nouvelle version, fait des ravages en librairie avec ULTIMATE UNIVERSE, il est d'autant plus savoureux de redécouvrir la première série Ultimate Spider-Man, qui détient le record de la série Marvel avec le tandem artistique le plus stable ! Avec ce volume, Bendis et Bagley approchent du cap des 100 numéros passés ensemble sur la série... et ce n'est pas fini !

Le titre est disponible ici.

Planetary (Nomad) Tome 3 :

Les auteurs : Warren Ellis et John Cassaday

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 22 août 2025

Prix : 10.90 euros.

La quête de l'équipe de Planetary pour comprendre les secrets de l'histoire du XXe siècle touche enfin à sa fin ! Lorsqu'un gigantesque objet spatial apparaît dans l'orbite terrestre, l'équipe d'Elijah Snow se lance dans une traque acharnée du membre le plus énigmatique des Four : Jacob Greene. Petit à petit, les vérités longtemps dissimulées apparaissent dans un final spectaculaire où les convictions d'Elijah Snow et le destin de l'humanité risquent d'être modifiées à jamais...

Le titre est disponible ici.

The boys (poche) tome 7 - Chère Becky

Les auteurs : Garth Ennis et Russ Braun

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 20 août 2025

Prix : 7.99 euros.

Douze ans après la fin de The Boys, Hughie retourne en Écosse afin d'épouser Annie entouré de ses proches. Mais son bonheur est menacé lorsqu'un étrange document refait surface, réveillant des secrets bien enfouis et risquant de tout gâcher. Ignorant une part essentielle du passé de ses anciens équipiers, Hughie va enfin découvrir la vérité... qu'il le veuille ou non. Alors que la série The Boys de Garth Ennis connaît un succès retentissant grâce à son adaptation sur Amazon Prime, l'auteur retrouve Russ Braun, qui avait pris la relève de Darick Robertson sur la série originale. Ensemble, ils livrent un épisode final sous forme d'épilogue, situé douze ans après les événements de la saga.

Le titre est disponible ici.

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025 (précommande)

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

Le titre est disponible ici.

A la semaine prochaine !