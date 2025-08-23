Les numéros #1 de la VO #18 (Predator, Black Cat, Justice league Red, Superman, TMNT, Picsou...)

Place à nos dernières lectures VO. Une rubrique idéale pour tâter le terrain et commencer à se faire une idée de ce qui pourrait arriver prochainement en France. Voici les titres du jour :
Bring on the bad guys : Red Skull
Black Cat
Justice League Red
TMNT Journeys
Superman The Kryptonite Spectrum
The Predator kills the Marvel universe
Uncle Scrooge Earth's Mightiest Duck
