[Sorties Comics] Vendredi 22 Aout

Les sorties du jour





(1) Batman Off-World Urban Comics Alors que, comme chaque soir depuis qu'il a enfilé sa cape, Bruce Wayne arpentait les rues et les toits de Gotham pour contre-carrer les plans de la pègre, ce qui aurait dû être une nuit de routine prit une tout autre tournure. Une rencontre avec un être venu d'une autre planète lui fit comprendre la possibilité d'une invasion de la Terre par une race extraterrestre. Dès lors, une seule solution s'offrit à lui, embarquer pour l'autre côté de l'Univers pour éradiquer le mal à la racine !

Pour sauver une petite fille enlevée par des extraterrestres, Superman va devoir prendre l'une de ses plus graves décisions : rester auprès des siens et continuer à les protéger, ou bien parcourir l'univers à sa recherche et laisser Metropolis et la Terre à l'abandon. Mû par un optimisme et un sens du devoir infaillibles, l'Homme d'Acier ne tergiverse pas longtemps avant de s'envoler... là-haut dans le ciel.





(2) DCeased Urban Comics Le seigneur d'Apokolips, Darkseid, est enfin parvenu à ses fins. En trouvant le secret de l'équation anti-vie, ce dernier a déchaîné l'enfer sur Terre transformant l'humanité en individus assoiffés de sang et de chair. Face à une situation aussi catastrophique que tragique, les super héros vont devoir s'unir pour tenter de survivre face à l'impensable...

Fables Tome 9 Urban Comics

Pas de note Les pièces du puzzle de la grande histoire de Fableville et de ses protagonistes commencent à s'assembler. Après le tragique affrontement entre Bigby et le Prince Brandish, Rose Rouge se décide à endosser la cape de Paladin pour rallier les membres les plus robustes de Fableville afin de redonner foi en un avenir meilleur à l'ensemble des Fables...

(1) Gotham Central tome 3 Urban Comics Après les évènements tragiques du tome précédent, la fine fleur des inspecteurs de Gotham va devoir rester souder pour continuer d'apporter la justice et la paix à Gotham City. C'était sans compter sur la propagation de rumeurs de corruption au sein du service qui risquent bien d'ébranler la solidarité de l'équipe...

Planetary tome 3 Urban Comics

Pas de note a quête de l'équipe de Planetary pour comprendre les secrets de l'histoire du XXe siècle touche enfin à sa fin ! Lorsqu'un gigantesque objet spatial apparaît dans l'orbite terrestre, l'équipe d'Elijah Snow se lance dans une traque acharnée du membre le plus énigmatique des Four : Jacob Greene. Petit à petit, les vérités longtemps dissimulées apparaissent dans un final spectaculaire où les convictions d'Elijah Snow et le destin de l'humanité risquent d'être modifiées à jamais...

Preacher tome 3 Urban Comics

Pas de note Toujours accompagné de Tulip et Cassidy, Jesse Custer poursuit la traque du Dieu fugitif mais la route s'avère plus longue que prévue. Lors de ses pérégrinations au travers des Etats-Unis, Jesse va devoir faire face à un fantôme de son passé qui cherche à venger la mort de son père... En prime, découvrez l'origine du Saint des Tueurs, l'homme de main le plus dangereux du Paradis ainsi que celle de Cassidy, l'immortel vampire irlandais !

Preacher tome 4 Urban Comics

Rien ne va plus pour Jesse Custer et pour ses acolytes qui questionnent de plus en plus la limite entre le bien et le mal tandis que Dieu, reste introuvable... Pendant ce temps, le Graal mené par Starr continue sa sombre quête vers l'Apocalypse. Enfin, les origines des personnages les plus iconiques de la série sont enfin dévoilées : celles des tortionnaires de Jesse, Jody et T.C., ainsi que l'énigmatique Tête de Fion.

Contenu vo : PREACHER #34-40 + Tall in the Saddle Prix : 13.89€