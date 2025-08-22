2025, première année depuis 2011 sans film de super-héros à passer la barre des 700 millions de dollars

On le sait, dès qu'il y a un petit ralentissement dans l'univers des adaptations de comics, hop, les sites internet brandissent bien haut la carte de la fatigue des super-héros. Pourtant, on l'a bien vu, cette année encore, qu'il y a des signes qui montrent que la fatigue n'est pas encore là (le mot "encore" reste, cela dit, important). Sauf que là, on ne peut nier qu'il y a un bel argument à placer dans la colonne de la fatigue.

En effet, 2025 est la première année à ne pas avoir eu un seul film de super-héros à passer la barre des 700 millions de dollars (on ne tient pas compte de l'année covid / année 2020, bien sûr). Pire encore, on ne peut nier qu'il s'agissait pourtant d'une grosse année en terme d'adaptation de comics. Certes, Thunderbolts* n'a pas eu le succès économique qu'il méritait et on ne peut pas dire que Captain America: Brave New World ait déchainé les foules mais pour ce qui est des deux autres, c'est un peu plus surprenant.

Pour rappel, les deux autres films sont les deux films actuellement à l'affiche : Superman et Fantastic Four: First Steps. Deux films qui, selon les spécialistes, devraient terminer leur course, respectivement, vers 625 millions de dollars et 500-510 millions de dollars. Or, Superman est le film qui lance le DCU tandis que Fantastic Four fait partie des films Marvel censés relancer le MCU. Chacun de ces films était donc important pour l'avenir de leur univers partagé respectif. Vu de la sorte, et bien que les résultats puissent être considérés comme étant parfaitement recevables (surtout pour Superman cela dit), il reste étonnant de voir les films de super-héros reculer de la sorte.

On espère pour les studios qu'il ne s'agit là que d'une baisse passagère d'autant plus qu'il y a du lourd l'an prochain. Cela va clairement faire tout drôle à Marvel s'ils ne passent pas les 700 millions avec Spider-Man: Brand New Day et Avengers: Doomsday.