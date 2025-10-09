[Sorties Comics] Vendredi 10 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour





(2) DC x Sonic Urban Comics Lorsque le maléfique Darkseid envahit Green Hills à la recherche du pouvoir ultime, Sonic et ses amis se trouvent dos au mur... Heureusement pour eux, la Ligue de Justice est en mesure d'intervenir et de leur prêter main forte ! Mais pour espérer vaincre le tyran, il leur faudra combiner leurs pouvoirs et former une nouvelle Ligue hors-du-commun.

La fusion de deux univers adorés des fans : DC et Sonic ! Une rencontre dynamique et colorée pour la rentrée !

Contenu vo : DC x Sonic the Hedgehog #1-5 Prix : 15.99€ Lorsque le maléfique Darkseid envahit Green Hills à la recherche du pouvoir ultime, Sonic et ses amis se trouvent dos au mur... Heureusement pour eux, la Ligue de Justice est en mesure d'intervenir et de leur prêter main forte ! Mais pour espérer vaincre le tyran, il leur faudra combiner leurs pouvoirs et former une nouvelle Ligue hors-du-commun.

La fusion de deux univers adorés des fans : DC et Sonic ! Une rencontre dynamique et colorée pour la rentrée !

Contenu vo : DC x Sonic the Hedgehog #1-5





(2) Frankenstein Urban Comics Avant de donner vie à sa créature, le docteur Henry Frankenstein a profané bien des tombes, exhumé bien des cadavres, rassemblé bien des membres. De ces dépouilles est né un nouvel être, mais celui-ci est-il véritablement nouveau ? Se pourrait-il que ces jambes, ces bras, ces mains se souviennent de leur ancien propriétaire, des individus qui ont, sans le vouloir, contribué à la création du monstre de Frankenstein ?

Contenu vo : Frankenstein #1-4 Prix : 20.5€ Avant de donner vie à sa créature, le docteur Henry Frankenstein a profané bien des tombes, exhumé bien des cadavres, rassemblé bien des membres. De ces dépouilles est né un nouvel être, mais celui-ci est-il véritablement nouveau ? Se pourrait-il que ces jambes, ces bras, ces mains se souviennent de leur ancien propriétaire, des individus qui ont, sans le vouloir, contribué à la création du monstre de Frankenstein ?

Contenu vo : Frankenstein #1-4





(2) Green Lantern – La Guerre de Sinestro (2007) Urban Comics Il ignore encore pourquoi, mais la tête d'Hal Jordan est mise à prix. Tandis qu'il devient la proie des chasseurs de primes de la galaxie tout entière, il retrouve une vieille connaissance qui ne lui laissera pas le temps de souffler : Star Sapphire. De son côté, Sinestro, autrefois mentor et ami d'Hal Jordan, est aujourd'hui à la tête de son propre Corps Stellaire et compte bien installer son règne de terreur à travers l'univers.

Contenu vo : Green Lantern #14-25, Green Lantern Corps #14-18 et Sinestro Corps Special #1 (Publié en France dans GEOFF JOHNS PRÉSENTE GREEN LANTERN Intégrale 2) Prix : 32€ Il ignore encore pourquoi, mais la tête d'Hal Jordan est mise à prix. Tandis qu'il devient la proie des chasseurs de primes de la galaxie tout entière, il retrouve une vieille connaissance qui ne lui laissera pas le temps de souffler : Star Sapphire. De son côté, Sinestro, autrefois mentor et ami d'Hal Jordan, est aujourd'hui à la tête de son propre Corps Stellaire et compte bien installer son règne de terreur à travers l'univers.

Contenu vo : Green Lantern #14-25, Green Lantern Corps #14-18 et Sinestro Corps Special #1 (Publié en France dans GEOFF JOHNS PRÉSENTE GREEN LANTERN Intégrale 2)