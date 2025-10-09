[Sorties Comics] Vendredi 10 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".
Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.
A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !
Lorsque le maléfique Darkseid envahit Green Hills à la recherche du pouvoir ultime, Sonic et ses amis se trouvent dos au mur... Heureusement pour eux, la Ligue de Justice est en mesure d'intervenir et de leur prêter main forte ! Mais pour espérer vaincre le tyran, il leur faudra combiner leurs pouvoirs et former une nouvelle Ligue hors-du-commun.
La fusion de deux univers adorés des fans : DC et Sonic ! Une rencontre dynamique et colorée pour la rentrée !
Contenu vo : DC x Sonic the Hedgehog #1-5
Un récit qui se laisse lire mais qui fera plaisir aux fans de la franchise Sonic. D'ailleurs la mini-série est écrite par Ian Flynn qui écrit la série Sonic chez IDW. On a des "transformations" qui pourront donner lieu à des figurines comme Sonic en Flash ou Shadow en Batman. Les deux équipes vont devoir s'allier pour affronter Darkseid. Graphiquement, ce n'est pas incroyable mais ça se laisse regarder.
Le postulat est intéressant avec des bonnes idées, notamment l’ouverture de chaque chapitre qui suit un même schéma bien pensé. Néanmoins, ça reste l’histoire du film Frankenstein (1931) raconté à travers un autre point de vue, donc on n’est pas trop surpris à la lecture. Toutefois, les dessins sont très efficaces, avec une superbe représentation de la créature. Finalement, sympa mais sans plus.
Le concept est plutôt original et attractif, mais passé le premier numéro, on retombe un peu dans une simple redite du film, montré d'un point de vue différent. Ça reste tout de même très agréable à lire, l'ambiance et les dessins sont de qualité, et c'est de toute façon à ne pas manquer pour les fans, du film comme du roman.
Avant de donner vie à sa créature, le docteur Henry Frankenstein a profané bien des tombes, exhumé bien des cadavres, rassemblé bien des membres. De ces dépouilles est né un nouvel être, mais celui-ci est-il véritablement nouveau ? Se pourrait-il que ces jambes, ces bras, ces mains se souviennent de leur ancien propriétaire, des individus qui ont, sans le vouloir, contribué à la création du monstre de Frankenstein ?
Contenu vo : Frankenstein #1-4
Le postulat est intéressant avec des bonnes idées, notamment l’ouverture de chaque chapitre qui suit un même schéma bien pensé. Néanmoins, ça reste l’histoire du film Frankenstein (1931) raconté à travers un autre point de vue, donc on n’est pas trop surpris à la lecture. Toutefois, les dessins sont très efficaces, avec une superbe représentation de la créature. Finalement, sympa mais sans plus.
Le concept est plutôt original et attractif, mais passé le premier numéro, on retombe un peu dans une simple redite du film, montré d'un point de vue différent. Ça reste tout de même très agréable à lire, l'ambiance et les dessins sont de qualité, et c'est de toute façon à ne pas manquer pour les fans, du film comme du roman.
Il ignore encore pourquoi, mais la tête d'Hal Jordan est mise à prix. Tandis qu'il devient la proie des chasseurs de primes de la galaxie tout entière, il retrouve une vieille connaissance qui ne lui laissera pas le temps de souffler : Star Sapphire. De son côté, Sinestro, autrefois mentor et ami d'Hal Jordan, est aujourd'hui à la tête de son propre Corps Stellaire et compte bien installer son règne de terreur à travers l'univers.
Contenu vo : Green Lantern #14-25, Green Lantern Corps #14-18 et Sinestro Corps Special #1 (Publié en France dans GEOFF JOHNS PRÉSENTE GREEN LANTERN Intégrale 2)
Après deux années sur l'Homme d'Acier à mettre en place l'ensemble des nouveaux grands éléments de la mythologie moderne de Superman, John BYRNE quitte l'Homme d'Acier, laissant les manettes à Jerry ORDWAY et Roger STERN. Deux auteurs confirmés, qui débutent 1989 avec les premiers épisodes de la saga « Exile » qui compte parmi les arcs scénaristiques les plus marquants sur le personnage. Une saga considérée par beaucoup comme un classique, annonçant l'arrivée d'une nouvelle grande période pour Superman : l'arrivée de George PEREZ (NEW TEEN TITANS, CRISIS ON INFINITE EARTHS) !
Contenu vo : Superman #25-31, Adventures of Superman #448-454 et Swamp Thing #79
Avis (2)
BartAllen Staff MDCU
il y a 1 mois
Un récit qui se laisse lire mais qui fera plaisir aux fans de la franchise Sonic. D'ailleurs la mini-série est écrite par Ian Flynn qui écrit la série Sonic chez IDW. On a des "transformations" qui pourront donner lieu à des figurines comme Sonic en Flash ou Shadow en Batman. Les deux équipes vont devoir s'allier pour affronter Darkseid. Graphiquement, ce n'est pas incroyable mais ça se laisse regarder.
Jeff Staff MDCU
il y a 1 mois
Divertissant, rien de plus. Un titre qui se lit très vite, pas prise de tête et sans grande prétention.
Niveau dessin, l'univers de Sonic s'en sort mieux que celui de DC mais sans que cela trop déconnant non plus.