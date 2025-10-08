Tony S Daniel sur Batman en 2026 avant de basculer chez Marvel ?

Qu'un auteur tease ce qui va arriver sur les réseaux sociaux, c'est la base. Mais lorsque l'auteur est Tony S Daniel est que cela parle de gros projets, on fait un peu plus attention, forcément. Dans son cas, c'est sur Instagram que le scénariste et dessinateur s'est exprimé. Avant toute chose, il explique qu'un récit Batman en trois numéros était en cours de production. Il ne connait pas la date de sortie mais étant donné que le titre est d'ores et déjà passé par les cases encrage et colorisation, on part plutôt sur 2026. Seront au rendez-vous le super-vilain Firefly ainsi que le marteau d'Harley Quinn. Voici les images dévoilées :

Quant à la suite, l'auteur va visiblement retourner du côté de Marvel. Pour le moment, nous ignorons encore tout de son projet mais il est à noter que le "X" de "neXt" a été mis en majuscule. Un retour du côté des mutants ? Nous le saurons bien assez tôt.