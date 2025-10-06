  1. Accueil
Le procès pour agression sexuelle contre Neil Gaiman est rejeté

06 Octobre 2025
Le procès pour agression sexuelle contre Neil Gaiman est rejeté

Le juge James D. Peterson du district américain du Wisconsin a rejeté le procès intenté par Scarlett Pavlovich contre Neil Gaiman. Pour rappel, Scarlett Pavlovich accuse l'auteur d'agression sexuelle et de trafic humain. La raison mise en avant par le juge est simple à comprendre et ce, que l'on soit spécialiste en juridique ou non puisqu'elle suit la doctrine de la "non compétence". Ce n'est pas la première fois que ce genre de décision est prise. En gros, elle permet aux tribunaux de rejeter des affaires qu'elles jugent mieux adaptées à une autre juridiction. Et vu que les faits se seraient passés en Nouvelle-Zélande, l'affaire devrait être suivie en Nouvelle-Zélande. Autrement dit, le tribunal n'a pas déclaré Neil Gaiman innocent mais a plutot déclaré "ce n'est pas notre problème". Après la publication de la décision, les avocats de Scarlett Pavlovich ont déposé une requête en appel.

Pour rappel, la plainte des héritiers de Joe Shuster avait été plus ou moins rejetée sur le même principe.

