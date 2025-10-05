Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 40

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Sacrifice Tome 3

Les auteurs : Rick Remender (Scénario) | Max Fiumara (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 12 septembre 2025

Prix : 20.50 euros.

Toujours prisonnière et sans le moindre pouvoir, Soluna n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Pigeon, animé par une rage dévastatrice, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger de cette société qui ne l'a jamais accepté. Et pour cela, un seul choix s'offre à lui ; celui de s'en prendre aux responsables, à ceux qui dirigent ce monde injuste : les dieux eux-mêmes ! Contenu vo : The Sacrificers #12-15.

Les Tortues Ninja - TMNT Classics Tome 7 - Quarante ans d'illustrations

Les auteurs : Peter Laird | Kevin Eastman | Mathieu Auverdin

Editeur : Hi Comics

Date de sortie : le 1er octobre 2025

Prix : 39,95 euros.

Un voyage dans le temps pour les quarante ans des Tortues Ninja ! Des tout premiers croquis des Tortues Ninja par Kevin Eastman et Peter Laird, en passant par les couvertures des dernières rééditions anniversaires, remontez en images aux origines d'un monument de l'histoire des comics. Cet album reprend l'ensemble des couvertures de la série originelle d'Eastman et Laird, leurs travaux complémentaires réalisés en collaboration par la suite, ainsi que de nombreuses contributions des plus grands artistes de l'industrie. Pour clôturer cette collection rétrospective, cet ouvrage est imprimé en couleur. Ce septième (et dernier) tome a été spécialement conçu pour célébrer les quarante années d'existence des Tortues Ninja et permet de comprendre, images à l'appui, comment les Tortues sont passées de simples croquis sur un papier au statut d'icônes internationales de la bande dessinée.

Les Tortues Ninja - TMNT - The last Ronin II

Les auteurs : Kevin Eastman (Scénario, Dessin) | Tom Waltz (Scénario) | Isaac Escorza (Dessin) | Ben Bishop (Dessin) | Esau Escorza (Dessin)

Editeur : Hi Comics

Date de sortie : le 10 septembre 2025

Prix : 29.95 euros.

Quinze ans ont passé depuis les évènements de The Last Ronin. Une nouvelle génération de Tortues a grandi, mais ne s'est encore jamais frottée aux âpretés du monde. Lorsque New York plonge dans le chaos, conséquences d'une guerre de gangs pour le contrôle de la finance et de la politique de la ville, Casey Marie sent qu'il est temps de passer à l'action et de mettre les Tortues à l'épreuve. Ces dernières se montreront-elles à la hauteur de leurs aînées ? Parviendront-elles à maîtriser les étranges pouvoirs dont elles semblent avoir été dotées ? The Last Ronin II : Re-Evolution est la suite tant attendue du blockbuster de Tom Waltz et Kevin Eastman. Le duo est accompagné des meilleurs artistes pour forger une nouvelle ère inédite pour les Tortues, rafraîchissante par ses nouveautés, tout en utilisant les ingrédients qui ont fait le succès des Tortues Ninja depuis maintenant quarante ans. Une porte d'entrée idéale pour découvrir cet univers mais aussi un classique en devenir pour les fans de longue date : The Last Ronin est la saga qui réunit les fans des Tortues de toutes les générations. « Un souffle d'air frais pour la franchise Tortues Ninja » Comic Watch « Aussi réussi dans l'action que dans l'émotion » AIPT

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

Zorro - D'entre les morts - coffret (ex-libris + poster)

Les auteurs : Sean Murphy

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 3 octobre 2025

Prix : 26.50 euros.

Dans la ville mexicaine de La Vega, tout le monde honore la mémoire de Zorro qui, 180 ans auparavant, aurait signé le porche de l'église de son célèbre Z. Tout le monde, sauf les cartels. Ces derniers voient d'un mauvais oeil cette célébration populiste, symbole de révolution, au point d'assassiner l'acteur chargé de cet hommage. Vingt ans plus tard, ses deux enfants, Rosa et Diego, finissent par recroiser le chemin du cartel parricide et doivent se rendre à l'évidence, l'heure de la vengeance a sonné.

