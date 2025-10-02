[Sorties Comics] Vendredi 03 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Les sorties du jour





(1) Le Déviant – Un conte de Noël tome 2 Urban Comics Scénariste de BD, Michael Schmitz enquête sur l'homme emprisonné pour le monstrueux meurtre de deux adolescents, cinquante ans auparant. Mais pour Michael, le "tueur déviant" n'est pas seulement un sujet d'étude... c'est une obsession qui a changé le cours de son enfance et a défini sa propre identité. Et alors qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans l'histoire du déviant, un nouveau Père Noël tueur fait son apparition... et Milwaukee s'apprête à revivre le chapitre le plus sinistre de son histoire.

(2) Derrière la porte Urban Comics Thom décide de s'installer, lui et sa famille, à l'autre bout du pays, laissant tout derrière eux... ou du moins, c'est ce qu'il croit. Alors qu'il traverse les Etats-Unis avec son fils Jamie, celui-ci continue d'affirmer voir un horrible monstre sortir du placard. Thom tente de le rassurer, l'assurant que le monstre ne les suivra pas. Mais certains secrets ne restent jamais enfermés, et le monstre ne semble pas en avoir fini avec Jamie.

Simon Spurrier présente Hellblazer Tome 2 Urban Comics

Pas de note John Constantine s'est encore joué de la mort, mais son cœur a cessé de battre et son corps se décompose. Recherché pour meurtre, il traverse les régions aux côtés de son ami Nat et de son fils Noah. Naturellement, John est le seul responsable. Mais il s'avère que Morpheus lui-même a besoin de son aide. Quelque chose de terrible a pris racine en Amérique et utilise les grains de sable qui s'écoulent de la poche du Maître des rêves pour imposer ses volontés. Si John peut y mettre un terme, il pourra peut-être transformer cette faveur en une chance de sauver leurs vies damnées, mais il aura besoin de l'aide de quelqu'un à qui il n'a pas parlé depuis des années. Quelqu'un avec qui il n'a pas toujours été très gentil. Quelqu'un... ou une... Chose ?

(2) Batman – L’envol des Batmen (2016) Urban Comics Batwoman, Red Robin, Spoiler, l'Orpheline et Gueule d'Argile... Voici les nouveaux justiciers que Batman a recrutés afin de protéger Gotham d'une menace totalement inédite. Pourront-ils s'accorder à temps avant que la cité maudite ne tombe entre les griffes d'une armée souterraine baptisée la Colonie ? D'autant plus que cette nouvelle affaire prend une tournure toute personnelle pour Batwoman.

(1) Zorro : D’entre les morts – édition coffret Urban Comics VENDU UNIQUEMENT EN COFFRET. INCLUS : 1 poster, 1 ex-libris, Zorro de Sean Murphy avec une nouvelle couverture inédite. PRIX (Coffret + ouvrage + poster + Ex-libris) : 26,50€ Dans la ville mexicaine de La Vega, tout le monde honore la mémoire de Zorro qui, 180 ans auparavant, aurait signé le porche de l'église de son célèbre Z. Tout le monde, sauf les cartels. Ces derniers voient d'un mauvais oeil cette célébration populiste, symbole de révolution, au point d'assassiner l'acteur chargé de cet hommage. Vingt ans plus tard, ses deux enfants, Rosa et Diego, finissent par recroiser le chemin du cartel parricide et doivent se rendre à l'évidence, l'heure de la vengeance a sonné.

