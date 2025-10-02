[Sorties Comics] Vendredi 03 Octobre

  1. Accueil
03 Octobre 2025 par CaptainMDCU 0
Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Les sorties du jour

Le Déviant – Un conte de Noël tome 2

Urban Comics
Scénariste de BD, Michael Schmitz enquête sur l'homme emprisonné pour le monstrueux meurtre de deux adolescents, cinquante ans auparant. Mais pour Michael, le "tueur déviant" n'est pas seulement un sujet d'étude... c'est une obsession qui a changé le cours de son enfance et a défini sa propre identité. Et alors qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans l'histoire du déviant, un nouveau Père Noël tueur fait son apparition... et Milwaukee s'apprête à revivre le chapitre le plus sinistre de son histoire.
Contenu vo : The Deviant #5-9
Prix : 20€

Avis (1)

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 3 jours

    Aussi qualitatif que la première partie. Un mélange de polar et thriller horrifique, avec beaucoup de touches personnelles de la part du scénariste. Le tout au sein d'une ambiance de Noël bien marquée. On s'en lasse pas.

Derrière la porte

Urban Comics
Thom décide de s'installer, lui et sa famille, à l'autre bout du pays, laissant tout derrière eux... ou du moins, c'est ce qu'il croit. Alors qu'il traverse les Etats-Unis avec son fils Jamie, celui-ci continue d'affirmer voir un horrible monstre sortir du placard. Thom tente de le rassurer, l'assurant que le monstre ne les suivra pas. Mais certains secrets ne restent jamais enfermés, et le monstre ne semble pas en avoir fini avec Jamie.
Contenu vo : The Closet TP (#1-3)
Prix : 20.5€

Avis (2)

  • BartAllen
    BartAllen Staff MDCU

    il y a 8 jours

    Une mini-série en 3 partie par un James Tynion IV dans le creux de la vague. Sur fond d'histoire d'horreur qui aurait pu être hyper intéressante avec le monstre dans le placard, on a un récit où un enfant est juste pris pour un fou et c'est très lent pour ne pas raconter grand chose au final. Une déception quand on connait le niveau de ce que l'auteur peut faire.

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 3 jours

    On retrouve toutes les qualités d'écriture de Tynion IV, et l'aisance avec laquelle il réussit à créer des ambiances terrifiantes et malaisantes. Mais c'est un étrange récit, qui semble trop court et nous laisse clairement sur notre faim.

Simon Spurrier présente Hellblazer Tome 2

Urban Comics

Pas de note
John Constantine s'est encore joué de la mort, mais son cœur a cessé de battre et son corps se décompose. Recherché pour meurtre, il traverse les régions aux côtés de son ami Nat et de son fils Noah. Naturellement, John est le seul responsable. Mais il s'avère que Morpheus lui-même a besoin de son aide. Quelque chose de terrible a pris racine en Amérique et utilise les grains de sable qui s'écoulent de la poche du Maître des rêves pour imposer ses volontés. Si John peut y mettre un terme, il pourra peut-être transformer cette faveur en une chance de sauver leurs vies damnées, mais il aura besoin de l'aide de quelqu'un à qui il n'a pas parlé depuis des années. Quelqu'un avec qui il n'a pas toujours été très gentil. Quelqu'un... ou une... Chose ?
Contenu vo : Hellblazer : Dead in America #1-11
Prix : 31€

Batman – L’envol des Batmen (2016)

Urban Comics
Batwoman, Red Robin, Spoiler, l'Orpheline et Gueule d'Argile... Voici les nouveaux justiciers que Batman a recrutés afin de protéger Gotham d'une menace totalement inédite. Pourront-ils s'accorder à temps avant que la cité maudite ne tombe entre les griffes d'une armée souterraine baptisée la Colonie ? D'autant plus que cette nouvelle affaire prend une tournure toute personnelle pour Batwoman.
Contenu vo : Contenu : Detective Comics #934 à 940 et #943 à 949.
Prix : 25€

Avis (2)

  • Adrien L.
    Adrien L. Staff MDCU

    il y a 4 jours

    Très sympa ce run de Detective Comics qui donne tout son sens à une série complémentaire à la série Batman. Il s'agit vraiment d'une équipe qui agit sur Gotham, avec des membres parfois singuliers. Une très bonne lecture, avec de chouettes dessins.

  • BartAllen
    BartAllen Staff MDCU

    il y a 1 jour

    Un bon run réédité par Urban avec un James Tynion Iv en forme qui propose une équipe originale pour veiller sur Gotham. Chaque membre a son importance et son passage qui lui est propre au cours des quelques épisodes. Le tout est en plus mis en image par Eddy Barrows. Allez-y les yeux fermés.

Zorro : D’entre les morts – édition coffret

Urban Comics
VENDU UNIQUEMENT EN COFFRET. INCLUS : 1 poster, 1 ex-libris, Zorro de Sean Murphy avec une nouvelle couverture inédite. PRIX (Coffret + ouvrage + poster + Ex-libris) : 26,50€ Dans la ville mexicaine de La Vega, tout le monde honore la mémoire de Zorro qui, 180 ans auparavant, aurait signé le porche de l'église de son célèbre Z. Tout le monde, sauf les cartels. Ces derniers voient d'un mauvais oeil cette célébration populiste, symbole de révolution, au point d'assassiner l'acteur chargé de cet hommage. Vingt ans plus tard, ses deux enfants, Rosa et Diego, finissent par recroiser le chemin du cartel parricide et doivent se rendre à l'évidence, l'heure de la vengeance a sonné.
Contenu vo : ZORRO: MAN OF THE DEAD #1-4
Prix : 26.5€

Avis (1)

  • Jeff
    Jeff Staff MDCU

    il y a 8 jours

    Classique et moderne à la fois, il s'agit d'un récit extrêmement perturbant. Zorro à l'époque moderne, c'est un pari risqué. Mais un pari plutôt réussi pour Sean Murphy. Cela manque peut-être un peu de twists mais globalement, c'est franchement bien foutu.

X-O Manowar : Invincible

Bliss Comics
L'inébranlable quête de justice de X-O MANOWAR le conduit au cÅ?ur de l'empire galactique Novus Romanus, pour éliminer l'empereur Ursus Nox et mettre un terme à son joug sur les peuples de la galaxie. Mais au milieu du chaos, Shanhara, l'armure consciente, devient silencieuse. Accompagné de Thyra, guerrière déserteuse de l'empire, Aric plonge-t-il vers son ultime victoire, ou vers le plus pervers des pièges ? Après X-O Manowar : Invaincu, Becky Cloonan (Somna) et William M. Conrad (Wonder Woman) concluent le voyage d'Aric au cÅ?ur des héritiers galactique de l'empire romain, dans ce récit de SF teinté de peplum !
Prix : 22€

