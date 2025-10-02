Meilleures ventes comics BD Fugue septembre 2025

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités du mois de septembre, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer. Pour ce mois-ci, nous avons une belle domination de la part d'Urban Comics MAIS Lady Mechanica Tome 9 de Glénat squatte toujours la première place.

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Le lien de chaque livre a été ajouté à la fin de chaque description.

Batman Dark Patterns Tome 1 - L'homme blessé

Les auteurs : Dan Watters (Scénario) | Hayden Sherman (Dessin, Couleurs)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 2 mai 2025

Prix : 16 euros.

Affaire #1 : Une série de meurtres effroyables a provoqué une onde de choc à Gotham. La piste mène tout droit vers un sinistre tueur en série, au corps percé d'innombrables clous et baptisé l'écorché. Mais s'agit-il des agissements d'un seul désaxé, ou y a-t-il quelque chose d'encore plus sinistre en jeu ? Contenu vo : Batman: Dark Patterns #1-3

Le titre est disponible ici.

Les Tortues Ninja - TMNT - The last Ronin II

Les auteurs : Kevin Eastman (Scénario, Dessin) | Tom Waltz (Scénario) | Isaac Escorza (Dessin) | Ben Bishop (Dessin) | Esau Escorza (Dessin)

Editeur : Hi Comics

Date de sortie : le 10 septembre 2025

Prix : 29.95 euros.

Quinze ans ont passé depuis les évènements de The Last Ronin. Une nouvelle génération de Tortues a grandi, mais ne s'est encore jamais frottée aux âpretés du monde. Lorsque New York plonge dans le chaos, conséquences d'une guerre de gangs pour le contrôle de la finance et de la politique de la ville, Casey Marie sent qu'il est temps de passer à l'action et de mettre les Tortues à l'épreuve. Ces dernières se montreront-elles à la hauteur de leurs aînées ? Parviendront-elles à maîtriser les étranges pouvoirs dont elles semblent avoir été dotées ? The Last Ronin II : Re-Evolution est la suite tant attendue du blockbuster de Tom Waltz et Kevin Eastman. Le duo est accompagné des meilleurs artistes pour forger une nouvelle ère inédite pour les Tortues, rafraîchissante par ses nouveautés, tout en utilisant les ingrédients qui ont fait le succès des Tortues Ninja depuis maintenant quarante ans. Une porte d'entrée idéale pour découvrir cet univers mais aussi un classique en devenir pour les fans de longue date : The Last Ronin est la saga qui réunit les fans des Tortues de toutes les générations. « Un souffle d'air frais pour la franchise Tortues Ninja » Comic Watch « Aussi réussi dans l'action que dans l'émotion » AIPT

Le titre est disponible ici.

Sacrifice Tome 3

Les auteurs : Rick Remender (Scénario) | Max Fiumara (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 12 septembre 2025

Prix : 20.50 euros.

Toujours prisonnière et sans le moindre pouvoir, Soluna n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Pigeon, animé par une rage dévastatrice, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger de cette société qui ne l'a jamais accepté. Et pour cela, un seul choix s'offre à lui ; celui de s'en prendre aux responsables, à ceux qui dirigent ce monde injuste : les dieux eux-mêmes ! Contenu vo : The Sacrificers #12-15.

Le titre est disponible ici.

Batman Dark Patterns Tome 2

Les auteurs : Dan Watters (Scénario) | Hayden Sherman (Dessin, Couleurs)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 12 septembre 2025

Prix : 16 euros.

Il existe à Gotham City une étrange tour, d'où résonnent les voix des vivants et des morts. La police est en alerte et encercle l'immeuble, et la tension n'en finit de monter : un officier a déjà perdu la vie, et un autre est retenu en otage à l'intérieur. Une émeute semble inévitable... à moins que Batman ne parvienne à s'infiltrer dans le bâtiment pour sauver l'officier de police disparu. Mais le Chevalier Noir découvre vite que les habitants de la tour suivent les ordres d'une voix unique et étrangement familière qui parcourt les étages... et cette voix ne s'arrêtera pas avant d'avoir eu du sang.

Le titre est disponible ici.

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

Le titre est disponible ici.