Twitch du jeudi 02/10 : Alice in Borderland, Marvel's Wolverine, Une bataille après l'autre...

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons par le classique "Les numéros #1 de la VO". Nous parlerons de l'univers Absolute, de Vampirella ou encore de Spider-Man. Nous continuerons avec notre avis sur la troisième et dernière saison d'Alice in Borderland. Ensuite, nous basculerons sur le film Une bataille après l'autre. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur le trailer de Marvel's Wolverine.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity