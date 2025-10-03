  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Les crossovers Marvel et DC, ça continue avec Superman et Spider-Man !

Les crossovers Marvel et DC, ça continue avec Superman et Spider-Man !

03 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
Les crossovers Marvel et DC, ça continue avec Superman et Spider-Man !

Sans surprise, Deadpool/Batman #1 a été un carton. Suite logique, les éditeurs ont donc annoncé vouloir continuer leur collaboration. Ainsi, DC Comics a déclaré qu'un nouveau crossover verrait le jour en 2026. Cette fois, les personnages concernés seront Spider-Man et Superman. Nous aurons Superman/Spider-Man #1 du côté de DC en mars et Spider-Man/Superman #1 du côté de Marvel en avril. 

Officiellement, aucun nom de scénariste ou de dessinateur n'est tombé. Officieusement, le nom de Jim Lee circule pas mal. A voir si l'artiste sera officialisé ou non par la suite.

A noter que les éditeurs vont également rééditer, pour les 50 ans du titre, Superman vs. The Amazing Spider-Man #1 en janvier et DC and Marvel Present: Superman and Spider-Man Treasury Edition #1 en février.

Pour aller plus loin :

 

Pour aller encore plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[Sorties Comics] Vendredi 03 Octobre

[Sorties Comics] Vendredi 03 Octobre

03 Octobre 2025

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Twitch du jeudi 02/10 : Alice in Borderland, Marvel's Wolverine, Une bataille après l'autre...

Twitch du jeudi 02/10 : Alice in Borderland, Marvel's Wolverine, Une bataille après l'autre...

02 Octobre 2025

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

Meilleures ventes comics BD Fugue septembre 2025

Meilleures ventes comics BD Fugue septembre 2025

02 Octobre 2025

Ce mois-ci, trois éditeurs sont présents

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire