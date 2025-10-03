Les crossovers Marvel et DC, ça continue avec Superman et Spider-Man !

Et la réédition des anciens crossovers Superman / Spider-Man !

Sans surprise, Deadpool/Batman #1 a été un carton. Suite logique, les éditeurs ont donc annoncé vouloir continuer leur collaboration. Ainsi, DC Comics a déclaré qu'un nouveau crossover verrait le jour en 2026. Cette fois, les personnages concernés seront Spider-Man et Superman. Nous aurons Superman/Spider-Man #1 du côté de DC en mars et Spider-Man/Superman #1 du côté de Marvel en avril.

Officiellement, aucun nom de scénariste ou de dessinateur n'est tombé. Officieusement, le nom de Jim Lee circule pas mal. A voir si l'artiste sera officialisé ou non par la suite.

A noter que les éditeurs vont également rééditer, pour les 50 ans du titre, Superman vs. The Amazing Spider-Man #1 en janvier et DC and Marvel Present: Superman and Spider-Man Treasury Edition #1 en février.

