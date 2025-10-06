[Sorties Comics] Mercredi 08 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour



HULK : L'INTÉGRALE 1996-1997 Panini Comics

Pas de note Peter David, Mike Deodato Jr, Adam Kubert



En 1997, Hulk est confronté à la disparition des Avengers et à l'arrivée de leurs "héritiers", les Thunderbolts. Il doit par ailleurs trouver un sens à sa vie sans Bruce Banner, son alter ego. Ces épisodes, toujours signés Peter David, sont illustrés par Mike Deodato Jr et Adam Kubert.

(Contient les épisodes US Incredible Hulk (1962) 449-454 et -1, Incredible Hulk '97 (1997) 1 et Incredible Hulk: Hercules Unleashed (1996) 1, précédemment publiés dans MARVEL 14, MARVEL HEROES 2, HULK 38-40, MARVEL OMNIBUS : HEROES REBORN et inédits) Prix : 36€ Peter David, Mike Deodato Jr, Adam Kubert



En 1997, Hulk est confronté à la disparition des Avengers et à l'arrivée de leurs "héritiers", les Thunderbolts. Il doit par ailleurs trouver un sens à sa vie sans Bruce Banner, son alter ego. Ces épisodes, toujours signés Peter David, sont illustrés par Mike Deodato Jr et Adam Kubert.

(Contient les épisodes US Incredible Hulk (1962) 449-454 et -1, Incredible Hulk '97 (1997) 1 et Incredible Hulk: Hercules Unleashed (1996) 1, précédemment publiés dans MARVEL 14, MARVEL HEROES 2, HULK 38-40, MARVEL OMNIBUS : HEROES REBORN et inédits)



LA GUERRE DE L'INFINI (panini.fr) Panini Comics

Pas de note Jim Starlin, Tom DeFalco, Ron Lim, Angel Medina…



Le Magus, la part sombre d'Adam Warlock, est de retour et il veut le pouvoir ultime. Peut-il accomplir ce que même Thanos n'a pas su faire ? Le Docteur Strange et Galactus cherchent des réponses, Thanos se joint aux Gardiens de l'Infini, les Avengers et les X-Men viennent prêter main forte et c'est bientôt tout l'univers Marvel qui se mobilise face à la terrible menace !

(Contient les épisodes US Infinity War (1992) 1-6, Fantastic Four (1961) 366-370, Spider-Man (1990) 24, Captain America (1954) 408, Deathlok (1991) 16, Daredevil (1964) 310, Warlock and the Infinity Watch (1992) 7-10, Doctor Strange Sorcerer Supreme (1988) 42-47, Silver Surfer (1987) 67-69, Wonder Man (1991) 12-15, Alpha Flight (1983) 109-112, Silver Sable & The Wild Pack (1992) 4-5, Guardians of the Galaxy (1990) 27-29, Quasar (1989) 37-40, New Warriors (1990) 27, Marc Spector: Moon Knight (1989) 41-44, Nomad (1992) 7, Marvel Comics Presents (1988) 108-112 et Sleepwalker (1991) 17-18, précédemment publiés dans GRAPHIC NOVEL : LA GUERRE DE L'INFINI, WARLOCK & THE INFINITY WATCH : L'INTÉGRALE 1992, LES GARDIENS DE LA GALAXIE : L'INTÉGRALE 1992, Nova 188-192 et inédits) Prix : 100€ Jim Starlin, Tom DeFalco, Ron Lim, Angel Medina…



Le Magus, la part sombre d'Adam Warlock, est de retour et il veut le pouvoir ultime. Peut-il accomplir ce que même Thanos n'a pas su faire ? Le Docteur Strange et Galactus cherchent des réponses, Thanos se joint aux Gardiens de l'Infini, les Avengers et les X-Men viennent prêter main forte et c'est bientôt tout l'univers Marvel qui se mobilise face à la terrible menace !

(Contient les épisodes US Infinity War (1992) 1-6, Fantastic Four (1961) 366-370, Spider-Man (1990) 24, Captain America (1954) 408, Deathlok (1991) 16, Daredevil (1964) 310, Warlock and the Infinity Watch (1992) 7-10, Doctor Strange Sorcerer Supreme (1988) 42-47, Silver Surfer (1987) 67-69, Wonder Man (1991) 12-15, Alpha Flight (1983) 109-112, Silver Sable & The Wild Pack (1992) 4-5, Guardians of the Galaxy (1990) 27-29, Quasar (1989) 37-40, New Warriors (1990) 27, Marc Spector: Moon Knight (1989) 41-44, Nomad (1992) 7, Marvel Comics Presents (1988) 108-112 et Sleepwalker (1991) 17-18, précédemment publiés dans GRAPHIC NOVEL : LA GUERRE DE L'INFINI, WARLOCK & THE INFINITY WATCH : L'INTÉGRALE 1992, LES GARDIENS DE LA GALAXIE : L'INTÉGRALE 1992, Nova 188-192 et inédits)



MARVEL HEROES 4 : MARVEL ZOMBIES Panini Comics

Pas de note Dans une dimension parallèle, un virus transforme les super-héros en créatures agressives et affamées de chair humaine. Très vite, la Terre devient un champ de ruines où les zombies règnent en maîtres et où seuls les plus forts survivent.

(Contient les épisodes US Marvel Zombies: Dead Days (2007) 1, Ultimate Fantastic Four (2004) 21-23, Marvel Zombies Return (2009) 5 et Marvel Zombies Halloween (2012) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : MARVEL ZOMBIES, MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE FANTASTIC FOUR 1 et MARVEL SELECT : MARVEL ZOMBIES 4) Prix : 8.99€ Dans une dimension parallèle, un virus transforme les super-héros en créatures agressives et affamées de chair humaine. Très vite, la Terre devient un champ de ruines où les zombies règnent en maîtres et où seuls les plus forts survivent.

(Contient les épisodes US Marvel Zombies: Dead Days (2007) 1, Ultimate Fantastic Four (2004) 21-23, Marvel Zombies Return (2009) 5 et Marvel Zombies Halloween (2012) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : MARVEL ZOMBIES, MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE FANTASTIC FOUR 1 et MARVEL SELECT : MARVEL ZOMBIES 4)



ANT-MAN : L'INTÉGRALE 1972-1979 Panini Comics

Pas de note Mike Friedrich, Bill Mantlo, Herb Trimpe, John Byrne…



Entre 1972 et 1979, le héros connaît plusieurs métamorphoses. Il change même d’alter ego, passant de Hank Pym à Bill Foster, puis à Scott Lang. Ils apparaît dans plusieurs séries différentes, dont Marvel Feature et Black Goliath, sur lesquelles interviennent des auteurs variés comme Mike Friedrich et John Byrne.

(Contient les épisodes US Iron Man (1968) 44, Marvel Feature (1971) 4-10, Luke Cage: Power Man (1974) 24-25, Black Goliath (1976) 1-5, Marvel Feature (1971) 4-10, Champions (1975) 11-13 et Marvel Premiere (1972) 47-48, précédemment publiés dans IRON MAN : L'INTÉGRALE 1973, LUKE CAGE : L'INTÉGRALE 1974-1975, MARVEL OMNIBUS : MARVEL UNIVERSE PAR JOHN BYRNE, MARVEL-VERSE : ANT-MAN ET LA GUÊPE, Etranges Aventures 57, 59, 60, Strange Spécial Origines 187 et Eclipso 61-63) Prix : 36€ Mike Friedrich, Bill Mantlo, Herb Trimpe, John Byrne…



Entre 1972 et 1979, le héros connaît plusieurs métamorphoses. Il change même d’alter ego, passant de Hank Pym à Bill Foster, puis à Scott Lang. Ils apparaît dans plusieurs séries différentes, dont Marvel Feature et Black Goliath, sur lesquelles interviennent des auteurs variés comme Mike Friedrich et John Byrne.

(Contient les épisodes US Iron Man (1968) 44, Marvel Feature (1971) 4-10, Luke Cage: Power Man (1974) 24-25, Black Goliath (1976) 1-5, Marvel Feature (1971) 4-10, Champions (1975) 11-13 et Marvel Premiere (1972) 47-48, précédemment publiés dans IRON MAN : L'INTÉGRALE 1973, LUKE CAGE : L'INTÉGRALE 1974-1975, MARVEL OMNIBUS : MARVEL UNIVERSE PAR JOHN BYRNE, MARVEL-VERSE : ANT-MAN ET LA GUÊPE, Etranges Aventures 57, 59, 60, Strange Spécial Origines 187 et Eclipso 61-63)



BLACK WIDOW : L'INTÉGRALE 1993-1998 Panini Comics

Pas de note Dans les années 1990, Black Widow apparaît principalement dans deux romans graphiques, Abattoir et Death Duty, aux côtés de Daredevil et Nick Fury. En 1998, Scott Lobdell fait d’elle la protagoniste d’une saga en trois chapitres dessinée par Randy Green.

(Contient les épisodes US Daredevil/Black Widow: Abattoir (1993), Marvel Comics Presents (1988) 135, Daredevil Annual (1967) 10, Fury/Black Widow: Death Duty (1995) et Journey Into Mystery (1996) 517-519, précédemment publiés dans MARVEL EPIC : DAREDEVIL - DÉCHÉANCE et inédits) Prix : 36€ Dans les années 1990, Black Widow apparaît principalement dans deux romans graphiques, Abattoir et Death Duty, aux côtés de Daredevil et Nick Fury. En 1998, Scott Lobdell fait d’elle la protagoniste d’une saga en trois chapitres dessinée par Randy Green.

(Contient les épisodes US Daredevil/Black Widow: Abattoir (1993), Marvel Comics Presents (1988) 135, Daredevil Annual (1967) 10, Fury/Black Widow: Death Duty (1995) et Journey Into Mystery (1996) 517-519, précédemment publiés dans MARVEL EPIC : DAREDEVIL - DÉCHÉANCE et inédits)



SPIDER-MAN NOIR Panini Comics

Pas de note David Hine, Fabrice Sapolsky, Carmine Di Giandomenico



New York, 1933. Politique, police, entreprises, la corruption règne à tous les étages, sous la houlette du plus redoutable des parrains du crime, le Bouffon. Mais voilà que le jeune Peter Parker acquiert des pouvoirs qui vont lui donner les moyens de faire face au crime, et peut-être de venger la mort de son oncle Ben.

(Contient les épisodes US Spider-Man Noir (2009) 1-4, Spider-Man Noir: Eyes Without a Face (2010) 1-4, Edge of Spider-Verse (2014) 1, Spider-Verse Team-Up (2015) 1 (II) Spider-Geddon: Spider-Man Noir Video Comic (2018), Spider-Man: Noir (2020) 1-5, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : SPIDER-MAN NOIR, MARVEL DELUXE : SPIDER-MAN NOIR, MARVEL-VERSE : SPIDER-MAN, LES ICONES DE MARVEL 2 et 100% MARVEL : SPIDER-MAN NOIR) Prix : 9.99€ David Hine, Fabrice Sapolsky, Carmine Di Giandomenico



New York, 1933. Politique, police, entreprises, la corruption règne à tous les étages, sous la houlette du plus redoutable des parrains du crime, le Bouffon. Mais voilà que le jeune Peter Parker acquiert des pouvoirs qui vont lui donner les moyens de faire face au crime, et peut-être de venger la mort de son oncle Ben.

(Contient les épisodes US Spider-Man Noir (2009) 1-4, Spider-Man Noir: Eyes Without a Face (2010) 1-4, Edge of Spider-Verse (2014) 1, Spider-Verse Team-Up (2015) 1 (II) Spider-Geddon: Spider-Man Noir Video Comic (2018), Spider-Man: Noir (2020) 1-5, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : SPIDER-MAN NOIR, MARVEL DELUXE : SPIDER-MAN NOIR, MARVEL-VERSE : SPIDER-MAN, LES ICONES DE MARVEL 2 et 100% MARVEL : SPIDER-MAN NOIR)





(3) WOLVERINE – L'ARME X & AUTRES HISTOIRES Panini Comics Barry Windsor-Smith



Comment Logan est-il devenu Wolverine, l’un des X-Men les plus redoutables au monde ? Et comment a-t-il obtenu son squelette et ses griffes d’adamantium ? Par ailleurs, quel est ce mystérieux projet Arme X auquel le mutant a été contraint de participer ? Retrouvez également la saga Lifedeath et les autres histoires mutantes signées par Barry Windsor-Smith.

(Contient les épisodes US Marvel Comics Presents (1988) 72-83 (I) et 84, Wolverine (1988) 166 (partiel), X-Men (1963) 53 (I), 186, 198, 205, 214 et Excalibur (1988) 27, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : WOLVERINE – L'ARME X, MARVEL MUST-HAVE, X-MEN – LIFEDEATH, X-MEN : L'INTÉGRALE 1984 et EXCALIBUR : L'INTÉGRALE 1990) Prix : 9.99€ Barry Windsor-Smith



Comment Logan est-il devenu Wolverine, l’un des X-Men les plus redoutables au monde ? Et comment a-t-il obtenu son squelette et ses griffes d’adamantium ? Par ailleurs, quel est ce mystérieux projet Arme X auquel le mutant a été contraint de participer ? Retrouvez également la saga Lifedeath et les autres histoires mutantes signées par Barry Windsor-Smith.

(Contient les épisodes US Marvel Comics Presents (1988) 72-83 (I) et 84, Wolverine (1988) 166 (partiel), X-Men (1963) 53 (I), 186, 198, 205, 214 et Excalibur (1988) 27, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : WOLVERINE – L'ARME X, MARVEL MUST-HAVE, X-MEN – LIFEDEATH, X-MEN : L'INTÉGRALE 1984 et EXCALIBUR : L'INTÉGRALE 1990)





(4) HOUSE OF M Panini Comics Brian Michael Bendis, Olivier Coipel



Les héros les plus puissants de la Terre partent à la recherche de la Sorcière Rouge, plus instable que jamais. Ils la retrouvent chez son père, Magnéto, qui refuse de la leur livrer. Wanda Maximoff remodèle alors la réalité en créant un univers dans lequel les mutants dominent le monde, sous le règne de la Maison M. Mais seul Wolverine semble réaliser que quelque chose a changé…

(Contient les épisodes US House of M (2005) 1-8, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : HOUSE OF M) Prix : 7.99€ Brian Michael Bendis, Olivier Coipel



Les héros les plus puissants de la Terre partent à la recherche de la Sorcière Rouge, plus instable que jamais. Ils la retrouvent chez son père, Magnéto, qui refuse de la leur livrer. Wanda Maximoff remodèle alors la réalité en créant un univers dans lequel les mutants dominent le monde, sous le règne de la Maison M. Mais seul Wolverine semble réaliser que quelque chose a changé…

(Contient les épisodes US House of M (2005) 1-8, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : HOUSE OF M)





(3) HOUSE OF X / POWERS OF X Panini Comics Jonathan Hickman, Pepe Larraz, R.B. Silva



Bienvenue sur l’île-nation de Krakoa ! Ici, tous les mutants sont les bienvenus. Sous la direction du Professeur Xavier et de ses alliés (dont Magnéto !), diverses équipes de X-Men s’occupent du rapatriement des mutants en danger. Il faut faire vite, car l’humanité n’a pas l’intention de laisser les Enfants de l’Atome s’en tirer à si bon compte…

(Contient les épisodes US House of X (2019) 1-6 et Powers of X (2019) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : HOUSE OF X / POWERS OF X) Prix : 9.99€ Jonathan Hickman, Pepe Larraz, R.B. Silva



Bienvenue sur l’île-nation de Krakoa ! Ici, tous les mutants sont les bienvenus. Sous la direction du Professeur Xavier et de ses alliés (dont Magnéto !), diverses équipes de X-Men s’occupent du rapatriement des mutants en danger. Il faut faire vite, car l’humanité n’a pas l’intention de laisser les Enfants de l’Atome s’en tirer à si bon compte…

(Contient les épisodes US House of X (2019) 1-6 et Powers of X (2019) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : HOUSE OF X / POWERS OF X)



LA GUERRE DE L'INFINI Panini Comics

Pas de note Jim Starlin, Tom DeFalco, Ron Lim, Angel Medina…



Le Magus, la part sombre d'Adam Warlock, est de retour et il veut le pouvoir ultime. Peut-il accomplir ce que même Thanos n'a pas su faire ? Le Docteur Strange et Galactus cherchent des réponses, Thanos se joint aux Gardiens de l'Infini, les Avengers et les X-Men viennent prêter main forte et c'est bientôt tout l'univers Marvel qui se mobilise face à la terrible menace !

(Contient les épisodes US Infinity War (1992) 1-6, Fantastic Four (1961) 366-370, Spider-Man (1990) 24, Captain America (1954) 408, Deathlok (1991) 16, Daredevil (1964) 310, Warlock and the Infinity Watch (1992) 7-10, Doctor Strange Sorcerer Supreme (1988) 42-47, Silver Surfer (1987) 67-69, Wonder Man (1991) 12-15, Alpha Flight (1983) 109-112, Silver Sable & The Wild Pack (1992) 4-5, Guardians of the Galaxy (1990) 27-29, Quasar (1989) 37-40, New Warriors (1990) 27, Marc Spector: Moon Knight (1989) 41-44, Nomad (1992) 7, Marvel Comics Presents (1988) 108-112 et Sleepwalker (1991) 17-18, précédemment publiés dans GRAPHIC NOVEL : LA GUERRE DE L'INFINI, WARLOCK & THE INFINITY WATCH : L'INTÉGRALE 1992, LES GARDIENS DE LA GALAXIE : L'INTÉGRALE 1992, Nova 188-192 et inédits) Prix : 100€ Jim Starlin, Tom DeFalco, Ron Lim, Angel Medina…



Le Magus, la part sombre d'Adam Warlock, est de retour et il veut le pouvoir ultime. Peut-il accomplir ce que même Thanos n'a pas su faire ? Le Docteur Strange et Galactus cherchent des réponses, Thanos se joint aux Gardiens de l'Infini, les Avengers et les X-Men viennent prêter main forte et c'est bientôt tout l'univers Marvel qui se mobilise face à la terrible menace !

(Contient les épisodes US Infinity War (1992) 1-6, Fantastic Four (1961) 366-370, Spider-Man (1990) 24, Captain America (1954) 408, Deathlok (1991) 16, Daredevil (1964) 310, Warlock and the Infinity Watch (1992) 7-10, Doctor Strange Sorcerer Supreme (1988) 42-47, Silver Surfer (1987) 67-69, Wonder Man (1991) 12-15, Alpha Flight (1983) 109-112, Silver Sable & The Wild Pack (1992) 4-5, Guardians of the Galaxy (1990) 27-29, Quasar (1989) 37-40, New Warriors (1990) 27, Marc Spector: Moon Knight (1989) 41-44, Nomad (1992) 7, Marvel Comics Presents (1988) 108-112 et Sleepwalker (1991) 17-18, précédemment publiés dans GRAPHIC NOVEL : LA GUERRE DE L'INFINI, WARLOCK & THE INFINITY WATCH : L'INTÉGRALE 1992, LES GARDIENS DE LA GALAXIE : L'INTÉGRALE 1992, Nova 188-192 et inédits)



CAPTAIN AMERICA – SAM WILSON Panini Comics

Pas de note Evan Narcisse, Greg Pak, Eder Messias



Alors que les héros de la communauté afro-américaine célèbrent l’anniversaire d’Isaiah Bradley, Sam Wilson, qui incarne Captain America, apprend l’existence d’Eaglestar, une corporation techno-industrielle qui offre l’asile et des terres arables aux minorités sur ses plateformes volantes.

(Contient les épisodes US Sam Wilson: Captain America (2025) 1-5, inédits) Prix : 18€ Evan Narcisse, Greg Pak, Eder Messias



Alors que les héros de la communauté afro-américaine célèbrent l’anniversaire d’Isaiah Bradley, Sam Wilson, qui incarne Captain America, apprend l’existence d’Eaglestar, une corporation techno-industrielle qui offre l’asile et des terres arables aux minorités sur ses plateformes volantes.

(Contient les épisodes US Sam Wilson: Captain America (2025) 1-5, inédits)



AMAZING SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1966 – NOUVELLE ÉDITION Panini Comics

Pas de note Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Sr



Le pauvre Peter Parker n'a pas le temps de souffler, tant les ennemis de Spider-Man sont nombreux ! Le Docteur Octopus, Kraven le Chasseur, le Rhino en ont après lui, ainsi que le terrible Bouffon Vert… est-ce le vilain qui parviendra à démasquer le super-héros ?

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 32-43 et Annual 3 (I), nouvelle édition) Prix : 36€ Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Sr



Le pauvre Peter Parker n'a pas le temps de souffler, tant les ennemis de Spider-Man sont nombreux ! Le Docteur Octopus, Kraven le Chasseur, le Rhino en ont après lui, ainsi que le terrible Bouffon Vert… est-ce le vilain qui parviendra à démasquer le super-héros ?

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 32-43 et Annual 3 (I), nouvelle édition)