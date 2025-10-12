Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 41

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, c'est simple, c'est un changement TOTAL ! Aucun tome présent cette semaine n'était présent dans le top de la semaine dernière. Serait-ce l'occasion de découvrir cinq nouvelles pépites ?

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Le lien de chaque livre a été ajouté à la fin de chaque description.

Fluff Fairyland ! Tome 3

Les auteurs : Skottie Young (Scénario) | Brett Bean (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 7 février 2025

Prix : 17 euros.

Gertrude n'était plus qu'à un tout petit entrebâillement de porte de rentrer chez elle, mais l'ex-reine Cloudia a préféré s'y engouffrer à sa place ! Elle qui pensait fuir la violence de sa pire ennemie pour s'offrir une nouvelle vie dans le monde réel éprouve bien vite la brutalité de la vie citadine et l'indifférence de ses résidents. À Fairyland, Gert broie du noir dans son pub favori, jusqu'à ce que deux célèbres producteurs la contactent pour réaliser son biopic ! Un rêve de petite fille... qui ne va pas tarder à virer au cauchemar. Contenu vo : I Hate Fairyland #11-15

Le titre est disponible ici.

BRPD Origines - Intégrale

Les auteurs : Joshua Dysart | John Arcudi | Mike Mignola

Editeur : Delcourt

Date de sortie : le 8 octobre 2025

Prix : 39.95 euros.

On sait que le Professeur Trevor Broom Bruttenholm a recueilli Hellboy et est devenu son père adoptif, mais il a connu de nombreuses aventures sur le terrain entre 1946 et 1948. Ce sont ces premières aventures que l'on retrouve compilées dans cette intégrale des Orgines du BPRD.

Le titre est disponible ici.

Spider-Man Noir (poche)

Les auteurs : Fabrice Sapolsky | David Hine | Carmine Di Giandomenico

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 8 octobre 2025

Prix : 9.99 euros.

New York, 1933. La corruption gangrène tous les étages de la société : politique, police, grandes entreprises... À la tête de ce système mafieux, le redoutable Bouffon. Mais le jeune Peter Parker, doté de mystérieux pouvoirs, va se dresser contre le crime organisé avec, au fond de lui, l'espoir de venger la mort de son oncle Ben. Cette version sombre et stylisée de Spider-Man s'est fait connaître grâce au film Spider-Man: New Generation. Cocréé par le frenchie Fabrice Sapolsky, Spider-Man Noir revient dans un recueil aussi complet qu'incontournable de ses aventures !

Le titre est disponible ici.

Wolverine - L'arme X (poche)

Les auteurs : Barry Windsor-smith

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 8 octobre 2025

Prix : 9.99 euros.

Mutant, monstre ou machine à tuer ? Logan a été enlevé. On lui a arraché son humanité. On en a fait l'arme meurtrière qui sera plus tard connue sous le nom de Wolverine. Découvrez une aventure écrite et dessinée par Barry Windsor-Smith, entrée depuis dans la légende.

Le titre est disponible ici.

Simon Spurrier présente Hellblazer tome 2

Les auteurs : John McCrea (Dessin) | Simon Spurrier (Scénario, Préface) | Aaron Campbell (Dessin, Scénario) | Lisandro Estherren

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 3 octobre 2025

Prix : 31 euros.

John Constantine s'est encore joué de la mort, mais son coeur a cessé de battre et son corps se décompose. Recherché pour meurtre, il traverse les régions aux côtés de son ami Nat et de son fils Noah. Naturellement, John est le seul responsable. Mais il s'avère que Morpheus lui-même a besoin de son aide. Quelque chose de terrible a pris racine en Amérique et utilise les grains de sable qui s'écoulent de la poche du Maître des rêves pour imposer ses volontés. Si John peut y mettre un terme, il pourra peut-être transformer cette faveur en une chance de sauver leurs vies damnées, mais il aura besoin de l'aide de quelqu'un à qui il n'a pas parlé depuis des années. Quelqu'un avec qui il n'a pas toujours été très gentil. Quelqu'un... ou une... Chose ?

Le titre est disponible ici.

A la semaine prochaine !