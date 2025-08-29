Jeff Lemire tease les prochains arcs du titre JSA

Il y a peu, nous vous avions annoncé un JSA year one par Jeff Lemire et Gavin Guidy (tout du moins, un arc au sein de la série JSA qui ferait office de year one). Aujourd'hui, même principe, on parle avenir de la série mais on va bien plus loin. Et c'est une fois encore Jeff Lemire qu'il faut remercier. Voici ce qu'il a déclaré :

Ma première grande histoire dans JSA, Ragnarok, se conclut avec les numéros 11-12 qui sortiront en septembre et octobre. Voici un premier aperçu des couvertures connectées époustouflantes pour ces numéros par Leonardo Romero. Je suis un ÉNORME fan du travail de Leonardo et c'est incroyable de voir ses couvertures chaque mois. Après cela, nous retournerons en 1940 pour YEAR ONE (numéros 13-18) et ensuite ce sera THE SEARCH FOR THE SPECTRE (numéros 19-22) puis une autre histoire perdue du passé avec THE SECRET SOCIETY (numéros 23-24).

Autrement dit, Lemire a déjà une idée de la tournure que prendra le titre dans les douze à quinze prochains mois.