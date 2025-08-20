Jeff Lemire et Gavin Guidy lancent un JSA Year One pour le mois de novembre

  1. Accueil
20 Aout 2025 par Jeff 0 aipt
Jeff Lemire et Gavin Guidy continuent leur petit bonhomme de chemin sur le titre JSA. Et avec le numéro 13, la série prendra visiblement une toute nouvelle tournure puisqu'elle se focalisera sur les premiers jours de la JSA !

Voici le synopsis :

UN NOUVEL ARC COMMENCE ICI ! Les premiers jours de la JSA sont explorés alors que nous assistons à la formation de la première super-équipe au monde ! JSA Année Un commence ici !

JSA #13 sortira au mois de novembre. L'arc se terminera au bout de six numéros soit avec JSA #18.

