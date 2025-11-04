Un épilogue pour l'event X-Men : Age of Revelation

L'event Age of Revelation se terminera officiellement le 31 décembre mais pour les complétistes, sachez qu'il y aura un petit numéro bonus la semaine suivante. Il s'agira de X-Men #23 écrit par Jed Mackay (le scénariste en charge des numéros principaux de l'event) et dessiné par Tony Daniel et qui fera office d'épilogue.
Voici le synopsis :
ÉPILOGUE DE L'EVENT AGE OF REVELATION ! Un X-Man du présent a été coincé dans l'ère de Révélation, affrontant des obstacles impossibles dans le monde de demain. Mais pendant qu'il était là-bas, que faisait son homologue futur dans son corps au présent ?
Sortie prévue le 7 janvier.
Avis (1)
zelcorps
il y a 1 jour
Les dessins c'est juste pas possible .