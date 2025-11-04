  1. Accueil
Un épilogue pour l'event X-Men : Age of Revelation

04 Novembre 2025 par Jeff 1 marvel
L'event Age of Revelation se terminera officiellement le 31 décembre mais pour les complétistes, sachez qu'il y aura un petit numéro bonus la semaine suivante. Il s'agira de X-Men #23 écrit par Jed Mackay (le scénariste en charge des numéros principaux de l'event) et dessiné par Tony Daniel et qui fera office d'épilogue.

Voici le synopsis :

ÉPILOGUE DE L'EVENT AGE OF REVELATION ! Un X-Man du présent a été coincé dans l'ère de Révélation, affrontant des obstacles impossibles dans le monde de demain. Mais pendant qu'il était là-bas, que faisait son homologue futur dans son corps au présent ?

Sortie prévue le 7 janvier.

  • zelcorps
    zelcorps

    il y a 1 jour

    Les dessins c'est juste pas possible .

