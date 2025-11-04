Marvel annonce la fin de sa saga Ultraman avec le one-shot The Fall of Ultraman

La collaboration entre Marvel et Tsuburaya Productions a débuté en 2020 avec The Rise of Ultraman. Une première oeuvre qui sera suivie par The Trials of Ultraman, Ultraman: The Mystery of Ultraseven, et Ultraman X the Avengers. Une collaboration qui devrait visiblement s'achever en 2026 avec le one-shot The Fall of Ultraman et pour lequel nous retrouverons, une fois encore, l'équipe créative composée de Kyle Higgins et Mat Groom.

Voici le synopsis :

Ensemble, ils ont traversé des dimensions, dévoilé des conspirations, affronté d'immenses Kaijus et sauvé des civilisations. Mais maintenant, Ultraman et son équipe ont un aperçu inattendu du chemin à venir – un chemin qui mène inévitablement à la perte du plus grand héros de notre monde ! Quelle menace cosmique causera la chute d'Ultraman ? La United Science Patrol sera-t-elle réhabilitée ? Et la Terre sera-t-elle enfin perdue face aux machinations sinistres qui la tourmentent depuis des décennies ? Il est temps de le découvrir !

A noter que les auteurs se sont exprimés sur cette nouvelle série. Voici ce que le dessinateur a déclaré :

Notre toute première version du pitch initial pour The Rise of Ultraman, notre première série limitée Ultraman, incluait un aperçu de la façon dont la saga se terminerait. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, cette fin est là, et elle porte le même titre qu'elle avait dans ce premier aperçu : The Fall of Ultraman.

Higgins a ajouté :

Passer les cinq dernières années à aider à proposer une nouvelle interprétation d'Ultraman aux lecteurs occidentaux de bandes dessinées a été l'un des plus grands honneurs de ma carrière. Pouvoir jouer ne serait-ce qu'un petit rôle dans l'expansion d'une mythologie aussi intemporelle et héroïque a été très important pour moi.

Sortie en février 2026.