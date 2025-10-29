Et de 40.000 !

Petite news rapide afin de signaler que ce soir, après 17 ans d'existence, nous avons passé le cap des 40.000 news. Bon techniquement, il serait plus juste de dire "40.000 projets de news" car, parfois, il y a des news que nous rédigeons mais que nous ne validons pas au dernier moment pour une raison x ou y mais bon... on ne va pas chipoter pour si peu !

Nous profitons de ce cap symbolique pour remercier tous ceux qui ont participé à cette statistique assez ahurissante. Nous avons une pensée toute particulière envers les "anciens newseurs" tels que Sofia et Julien qui auront tenu le site internet parfois seuls pendant une longue période. Et bien sûr, nous remercions également les autres staffeurs, actuels ou anciens, qui auront participé ailleurs que sur les news (Adrien, Seb, Alex, Cyrille, David, Jeremy et tous les autres). On pense fort à chacun d'entre vous et à tous ceux que nous n'avons pas cité ce soir.

Et bien sûr, merci à vous, fidèles visiteurs. Si la motivation est là, c'est bien parce que les visiteurs sont là. Vous êtes (très) nombreux mais surtout, vous êtes extrêmement disciplinés/conviviaux (le plus souvent hein, pas vrai, Matt ? :p). Nous avons de la chance d'avoir une telle communauté. Pour cela aussi, nous vous en remercions.

Nous en profitons également pour réitérer notre volonté de vous guider dans le monde des comics. On le sait, c'est un univers merveilleux mais également complexe. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire vos achats de BD en passant par notre site internet. Pour vous, c'est quelques clics, pour nous, cela permet de continuer de vous proposer du contenu de qualité.

Bonne continuation sur MDCU.